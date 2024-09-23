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Körfez’de taekwondoya yoğun ilgi

Körfez'de çocukların sosyal ve aktif bireyler olarak yetişmeleri amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen taekwondoya yoğun ilgi gösteriliyor.

Körfez'de taekwondoya yoğun ilgi

23 Eylül 2024 Pazartesi 14:28

  Gençlerin sporla tanışmaları ve çeşitli spor branşlarını tanıyıp öğrenmeleri amacıyla gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları, Körfez’de gençlerden büyük ilgi görüyor. Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü bünyesinde bulunan uzman kadrosuyla spor olanağı sunulurken, gençlerin ve çocukların aynı zamanda sosyal ve aktif bireyler olarak yetişmeleri de amaçlanıyor. Körfez Belediyesi Spor Okulları tesislerinde yapılan taekwondo çalışmaları gençler ve küçük yaş grubu çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü taekwondo başantrenörü Melih Yeni ve Talha Enes Kanber yönetiminde 7-12 yaş alt yapı eğitimi gören sporcuların okullardaki eğitimlerini de aksatmayacak şekilde programlanarak hafta sonu cumartesi ve pazar günleri iki grup olarak 11.00-12.00 ile 12.00-13.00 saatleri arasında yapılıyor. 

İHA
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