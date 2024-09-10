SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Körfez'in Karate Takımı Türkiye İkincisi Oldu

Türkiye Karate Federasyonu'nun 5-7 Eylül tarihlerinde Isparta'da düzenlediği Yıldızlar Türkiye Takım Karate Şampiyonası’na katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü kızları takım halinde Türkiye ikincisi oldu.

Körfez'in Karate Takımı Türkiye İkincisi Oldu

10 Eylül 2024 Salı 11:13

 Isparta Işıkkent Spor Salonu’nda yapılan şampiyonada Esmanur Hümeyra Eraslan, Leylanur Yıldırım, Kübra Kılınç ve Rümeysa Süren’den oluşan 2011 ve 2012 yılı doğumlu Körfez Gençlerbirliği Yıldız Kız Takımı yenilgisiz finale kadar çıktı. Finalde rakibine karşı 2-1 kaybederek Türkiye ikincisi oldu. 
 Körfez Gençlerbirliği SK’dan yapılan açıklamada, "Türkiye Karate Federasyonu’nun yıldızlar kategorisinde kumitede ilk defa düzenlenen takım maçında Türkiye ikincisi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kızlarımız hiç yenilgi almadan finale kadar gelmeyi başardılar. Genç sporcularımız zorlu ve iddialı rakiplerini yenerek büyük bir başarıya imza attılar. Başa baş götürdüğümüz finalde de birinciliği çok az farkla kaçırdık. Türkiye ikincisi olan kızlarımız büyük bir başarı elde ettiler. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz. Bu elde ettiğimiz derece ile karatede Türkiye’nin sayılı en iyi kulüpleri arasına girmeyi başardılar. Körfez ilçemizin çocuklarının spor yapmaları için başta tesisler olmak üzere her türlü imkanı sunan Körfez Belediye Başkanımız ve Kulüp Başkanımız Sayın Şener Söğüt’e çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın verdiği değer ve destekler ile çok sayıda gencimiz spora başlayıp spor hayatlarına devam ediyorlar. Hocalarımız nezaretinde disiplinli ve özverili çalışmalar ile başarılar da ardından geliyor. Birçok branşta yetiştirdiğimiz sporcuların başarıları ve yeni sporcular ile Körfez ilçe sporda adını daha üst noktalara taşımaya devam edecek" denildi. 




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bilek güreşinde Türkiye'nin ve Kocaeli'nin gururu oldular Bilek güreşinde Türkiye'nin ve Kocaeli'nin gururu...
Hodri Meydan'dan TFF'ye siyah çelenk Hodri Meydan'dan TFF'ye siyah çelenk
Sinem Erdoğan dünya üçüncüsü oldu Sinem Erdoğan dünya üçüncüsü oldu
Adanaspor Puan Durumu: İlk 2 Haftada Alınan Sonuçlar ve Gelecek Umutları Adanaspor Puan Durumu: İlk 2 Haftada Alınan Sonuçlar...
Sakaryaspor’da flaş ayrılıklar Sakaryaspor’da flaş ayrılıklar
Erkek Spor Ayakkabıların Seçimi ve Kullanımı Erkek Spor Ayakkabıların Seçimi ve Kullanımı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Bilek güreşinde Türkiye'nin ve Kocaeli'nin...
Büyükler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda derece elde eden Kağıtsporlu sporcular, Kocaeli Büyükşehir...

Haberi Oku