banner1152
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Körfezli güreşçiler, Sekapark ve Kırkpınar güreşlerine hazırlanıyor

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü yağlı güreş sporcuları yağlı güreş liginin en önemli etaplarından KBB Sekapark ve tarihi Kırkpınar güreşlerine hazırlanıyor.

Körfezli güreşçiler, Sekapark ve Kırkpınar güreşlerine hazırlanıyor

05 Haziran 2025 Perşembe 10:00

 Puanlı CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde mücadele eden Körfez Gençlerbirliği yağlı güreş sporcuları çalışmalarını tempo arttırarak devam ediyor. Körfez Gençlerbirliği SK güreş antrenörü ve koordinatörü Veysel Şirin, sporcuların yıl boyunca sürdürdükleri antrenmanlara yaz döneminde tempoyu artırarak devam ettiklerini söyledi. Minder antrenmanlarının Körfez Belediyesi tesislerinde, yağlı güreş çalışmalarının ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yağlı güreş sahasında yapıldığını belirtti. 
  Kurban Bayramı sonrasında düzenlenecek olan KBB Sekapark Yağlı Güreşleri ve CW Enerji Yağlı Güreş Ligi müsabakalarına hazırlandıklarını ifade eden Şirin, "10 güreşçimizle Kırkpınar'a katılım hedefliyoruz. Ligde boylarında ilk 64’e girenler Kırkpınar’da güreşme hakkı kazanacak." dedi. 
  Levent Gürbüz ile birlikte teknik, taktik ve dayanıklılık antrenmanları yaptırdıklarını vurgulayan Şirin, sporculardan madalya beklediklerini belirtti. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TALHA EMİN BULUT MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ TALHA EMİN BULUT MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ
Körfezli Poyraz, Balkan ikincisi oldu Körfezli Poyraz, Balkan ikincisi oldu
Kocaelispor’un şampiyon gençleri Büyükakın’a geldi Kocaelispor’un şampiyon gençleri Büyükakın’a...
Darıcalı sporcuların büyük başarısı Darıcalı sporcuların büyük başarısı
Gebze Belediyespor’dan bomba transfer Gebze Belediyespor’dan bomba transfer
Çiftçi, “Sporcularımızın başarısı, Çayırova'mızın ortak gururudur” Çiftçi, “Sporcularımızın başarısı, Çayırova'mızın...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

TALHA EMİN BULUT MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ
1 Haziran 2025 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 14 Yaş Tenis Milli Takım seçme turnuvasında Talha...

Haberi Oku