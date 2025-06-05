Körfezli güreşçiler, Sekapark ve Kırkpınar güreşlerine hazırlanıyor

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü yağlı güreş sporcuları yağlı güreş liginin en önemli etaplarından KBB Sekapark ve tarihi Kırkpınar güreşlerine hazırlanıyor.

Puanlı CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde mücadele eden Körfez Gençlerbirliği yağlı güreş sporcuları çalışmalarını tempo arttırarak devam ediyor. Körfez Gençlerbirliği SK güreş antrenörü ve koordinatörü Veysel Şirin, sporcuların yıl boyunca sürdürdükleri antrenmanlara yaz döneminde tempoyu artırarak devam ettiklerini söyledi. Minder antrenmanlarının Körfez Belediyesi tesislerinde, yağlı güreş çalışmalarının ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yağlı güreş sahasında yapıldığını belirtti.

Kurban Bayramı sonrasında düzenlenecek olan KBB Sekapark Yağlı Güreşleri ve CW Enerji Yağlı Güreş Ligi müsabakalarına hazırlandıklarını ifade eden Şirin, "10 güreşçimizle Kırkpınar'a katılım hedefliyoruz. Ligde boylarında ilk 64’e girenler Kırkpınar’da güreşme hakkı kazanacak." dedi.

Levent Gürbüz ile birlikte teknik, taktik ve dayanıklılık antrenmanları yaptırdıklarını vurgulayan Şirin, sporculardan madalya beklediklerini belirtti.

İHA