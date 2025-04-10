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Körfezli Hamza Avrupa şampiyonasına gidiyor

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Hamza Uzun Genç, milli takım kadrosunda Avrupa şampiyonasına gidiyor.

Körfezli Hamza Avrupa şampiyonasına gidiyor

10 Nisan 2025 Perşembe 10:01

 Çanakkale Güzelyalı Eğitim Merkezi’nde kamp yapan Taekwondo Genç Milli Takımında bulunan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Hamza Uzun Genç, milli takım kadrosunda Avrupa şampiyonasına gidiyor. 12-14 Nisan 2025 tarihlerinde Estonya’nın başkenti Tallinn’de yapılacak Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası için milli takım kadrosunda bulunan Körfezli sporcu Hamza Uzun, 78 kiloda Türkiye ve Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nü temsil edecek. Yarın yola çıkacak olan taekwondo milli takım sporcusu Hamza Uzun Genç ile birlikte antrenörü olarak Körfez Gençlerbirliği taekwondo başantrenörü Melih Yeni de görev yapacak. 

İHA
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