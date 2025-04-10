Körfezli Hamza Avrupa şampiyonasına gidiyor Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Hamza Uzun Genç, milli takım kadrosunda Avrupa şampiyonasına gidiyor.

10 Nisan 2025 Perşembe 10:01