banner1151
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Körfezli Poyraz, Balkan ikincisi oldu

Karadağ’da 29. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’na katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü milli sporcusu Ertuğrul Poyraz, ikinci olarak kürsüye çıktı.

Körfezli Poyraz, Balkan ikincisi oldu

04 Haziran 2025 Çarşamba 09:57

 30 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde Karadağ’ın Bar şehrinde yapılan 29. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’nda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü milli sporcusu Ertuğrul Poyraz, Balkan ikincisi olmayı başardı. Kumite 10 yaş 30 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Ertuğrul Poyraz, final maçının bitimine saniyeler kala dengesini kaybedip rakibine puan verince ikinci olarak gümüş madalya aldı. 5 maç yaparak finale kalan küçük sporcu, baştan sona üstün götürdüğü final maçında adeta şanssızlığın kurbanı oldu. Öte yandan Ertuğrul Poyraz’ın iddialı ve zorlu rakiplerini yenerek finale kalması spor otoriteleri tarafından da büyük başarı olarak değerlendirilerek, gelecek için iyi mesajlar verdiği ifade edildi. 
 
  "Balkan ikincisi olan Ertuğrul Poyraz çok iyi maçlar çıkardı" 
  Körfez Gençlerbirliği SK’nın ve Karate Milli Takımı Antrenörü Şaban Ağaya şampiyonayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Körfez Gençlerbirliği SK Karate branşı olarak milli takımdan her sene olduğu gibi bu senede derece ve madalya ile dönüyoruz. Balkan ikincisi olan Ertuğrul Poyraz çok iyi maçlar çıkardı. Finalde de üstünlük ve puan olarak öndeyken son saniyelerde dengesi bozuldu o sırada rakip tekme vurup öne geçti bizim için biraz şanssızlık oldu. Diğer sporcularımız da güzel mücadele etti ve uluslararası tecrübe edinme adına önemli maçlar yaptı, başarılı sonuçlar aldı ancak dereceye giremediler. Şampiyona boyunca yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen biz gelecekten ve sporcularımızdan ümidimizi kaybetmedik. Onlara olan güven ve inancımız tamdır. Gelecekte daha adil ve tarafsız turnuvalarda başarılarımız artarak devam edecektir. Sporcularımıza teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyoruz." diyerek şampiyonada yaşananları dile getirdi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaelispor’un şampiyon gençleri Büyükakın’a geldi Kocaelispor’un şampiyon gençleri Büyükakın’a...
Darıcalı sporcuların büyük başarısı Darıcalı sporcuların büyük başarısı
Gebze Belediyespor’dan bomba transfer Gebze Belediyespor’dan bomba transfer
Çiftçi, “Sporcularımızın başarısı, Çayırova'mızın ortak gururudur” Çiftçi, “Sporcularımızın başarısı, Çayırova'mızın...
Çayırova’nın genç basketbolcuları il şampiyonu oldu Çayırova’nın genç basketbolcuları il şampiyonu...
US-SEN, TFF KARARINI ULUSLARARASI YARGIYA TAŞIYOR US-SEN, TFF KARARINI ULUSLARARASI YARGIYA TAŞIYOR
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaelispor’un şampiyon gençleri Büyükakın’a...
Kocaelispor’da ağabeylerinin izinden giderek Bölgesel Gelişim Ligi Türkiye Şampiyonu olan U19 Takımı,...

Haberi Oku