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Körfezli yüzücüler Balıkesir'den madalyalarla döndü

Balıkesir'de düzenlenen 11-12 Yaş Yüzme Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakalarına katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 7 sporcusu kente madalyalarla döndü.

Körfezli yüzücüler Balıkesir'den madalyalarla döndü

20 Kasım 2024 Çarşamba 15:14

 Organizasyona 10 şehirden 57 kulüp katılırken, 164 kız ve 178 erkek olmak üzere toplam 342 sporcu mücadele etti. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün sporcuları, yarışmalarda dereceye girerek aralık ayında düzenlenecek Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı. 
 Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün yüzücüleri, baş antrenör Samet Işık ve yaş grubu sorumlu antrenörü Elif Acar’ın önderliğinde  başarı elde etti. 11 yaş grubunda Ahsen Tanrıverdi, Elif Konukçu ve Atilla Aras Aydın; 12 yaş grubunda ise Ece Su Samastı, Emre Oturgan, Mehmet Sudan ve Ömer Eymen Toptaş yarışlarda final dereceleri elde ederek toplamda 7 madalya kazandı. 
 Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Balıkesir'de yapılan Ulusal Gelişim Projesi Ligi U11-12 yaş grupları Bölge Yüzme Yarışlarına katılan ve bütün sporcularımızın finallere katılma derecelerini geçerek madalya ile döndükleri yarışlar ve aldıkları sonuçlar kulübümüzü gururlandırmıştır. Sporcularımız burada aldıkları dereceler ile 3'ü Samsun’da U11 yaş ve 4’ü de Bursa'da yapılacak U12 Yaş Türkiye Şampiyonası Finallerine katılmaya hak kazandılar. Sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. 


İHA
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