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SPOR:
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KOSHADOS: "Sporcularımızın Her Koşulda Yanındayız"

Kocaeli Sportif Havacılık ve Aktif Doğa Sporları Derneği, bünyesindeki minik basketbol oyuncularını düzenlenen programda ağırlayarak spor alanında her koşulda kendilerini destekleyeceklerini belirtti.

KOSHADOS:

11 Mart 2024 Pazartesi 18:20

Kocaeli Sportif Havacılık ve Aktif Doğa Sporları Derneği (KOSHADOS), düzenlenen programla basketbol oyuncuları, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül ile yemekte buluştu. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan KOSHADOS Yönetim Kurulu Başkanı Emre Polat, derneğin çalışmalarını ve faaliyetlerini anlattı. Polat, dernekte 7 dalda çalışmalar yer aldığını, özellikle çocukların ve gençlerin basketbola büyük ilgi gösterdiğini ifade ederek bu sayede öğrencilerin daha kontrollü ve bilinçli spor yapma imkanı bulduklarını söyledi. Vatandaşlara hizmet ettiklerini söyleyen Polat, "Derneğimizin 7 faaliyet alanlarında yaklaşık 15 bine yakın insana hizmetlerde bulunuyor ve bölgemize her anlamda katkı sunmaya devam ediyoruz. Sporcularımızın her koşulda yanındayız. Katılım sağlayan emeği geçen tüm ailelerimize teşekkür ediyorum. Bizlere her konuda destek ve katkılarından dolayı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile ekibine ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederiz" dedi. 
 
  Çalışmalar hakkında bilgi verildi 
  KOSHADOS Spor Koordinatörü Hakan Çelik ise basketbol alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve "Biz büyük bir aileyiz. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünü kendimize hedef edindik. Çalışmalarımız o doğrultuda devam ediyor" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı. 
  Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da belediye olarak ilçe genelinde bugüne kadar spor alanında yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Emre Polat, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve kulüp antrenörlerine günün anısına plaket takdim etti. 
                                        


İHA
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