Âlâ Mekan'da fitness zamanı

Başiskele Belediyesi tarafından eğitim, kültür, sanat ve her türlü etkinliğe ev sahipliği yapan gençlerin cazibe merkezi Âlâ Mekan'da artık fitness da yapılabilecek.

Gençlerin her alanda gelişimlerine katkı sunmak, kötü alışkanlıklardan korunarak daha sağlıklı ve zinde bir yaşam sürmeleri, verimli vakit geçirebilmelerini sağlamak amacıyla Yeniköy Merkez Mahallesi’nde 2022 yılında hizmete açılan Âlâ Mekan’da spor ve fitness salonu açıldı.

Eğitim salonları, kütüphane, etüt sınıfları, müzik ve bilim atölyeleri, oyun odaları, greenbox stüdyosu, masa tenisi, satranç, langırt masaları ve oyun odaları yer alan, çeşitli tiyatro ve etkinliğin yapıldığı konferans salonuyla bölge halkının büyük rağbet gösterdiği Âlâ Mekan’da yeni fitness salonunun da açılmasıyla eğitim, eğlence ve spor bir arada olacak.

Fitness salonundaki çalışmaları takip eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Âlâ Mekân'ımız hizmete açıldığı günden bu yana gençlerimizin en uğrak yeri oldu. Eğitim, kültür, sanat aktivitelerimize çocuklarımız ve gençlerimiz yoğun ilgi gösteriyordu. Kardeşlerimizin bizden fitness salonu konusunda yoğun talepleri de olmuştu. Bu yoğun taleplere kayıtsız kalmayarak, ekip arkadaşlarıma talimat verdik. Ekip arkadaşlarımızın yoğun çalışmaları sonucunda burada yeni bir hizmeti daha hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin fiziksel aktivitelerini yapabilecekleri fitness salonumuzda çalışmalarımızı nihayete erdirdik. Hayırlı olsun inşallah" dedi.

İHA