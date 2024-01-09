Maşukiye Kapalı Spor Salonu’nda Sona Doğru

Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan Maşukiye Kapalı Spor Salonu toplam 1350 metre kareden oluşuyor. Tesis içerisinde basketbol ve voleybol sahası, tribün, çalışma ofisleri, teknik oda, hakem odaları, soyunma odaları yer alıyor.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da Maşukiye Kapalı Spor Salonu’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Sami Çakır’a bilgi veren Kocaman, "Türkiye Yüzyılı'mıza yakışır eser ve hizmetlerle Kartepe'mizin değerine değer katıyoruz. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz gibi Maşukiye Kapalı Spor Salonu'muzun çalışmalarına toplam 1350 metrekare inşaat alanında hızla devam ediyoruz. Buraya öyle güzel bir spor salonu yapalım ki geleceğin şampiyonları burada yetişsin, Kartepeli gençler spor yapmaya doymasın istedik. Çalışmaları kısa sürede tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

İHA