SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Maşukiye Kapalı Spor Salonu’nda Sona Doğru

İçinde basketbol ve voleybol sahası ile tribünün bulunduğu Maşukiye Kapalı Spor Salonu’ndaki çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Maşukiye Kapalı Spor Salonu'nda Sona Doğru

09 Ocak 2024 Salı 19:31


 Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan Maşukiye Kapalı Spor Salonu toplam 1350 metre kareden oluşuyor. Tesis içerisinde basketbol ve voleybol sahası, tribün, çalışma ofisleri, teknik oda, hakem odaları, soyunma odaları yer alıyor. 
 AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da Maşukiye Kapalı Spor Salonu’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Sami Çakır’a bilgi veren Kocaman, "Türkiye Yüzyılı'mıza yakışır eser ve hizmetlerle Kartepe'mizin değerine değer katıyoruz. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz gibi Maşukiye Kapalı Spor Salonu'muzun çalışmalarına toplam 1350 metrekare inşaat alanında hızla devam ediyoruz. Buraya öyle güzel bir spor salonu yapalım ki geleceğin şampiyonları burada yetişsin, Kartepeli gençler spor yapmaya doymasın istedik. Çalışmaları kısa sürede tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunacağız" dedi. 
                              


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Geleceğin Sporcuları Bu Okullarda Yetişiyor Geleceğin Sporcuları Bu Okullarda Yetişiyor
Darıca Belediyesi 2023’ü 748 Madalya İle Tamamladı Darıca Belediyesi 2023’ü 748 Madalya İle Tamamladı
İzmitliler Sporla Buluşturuldu İzmitliler Sporla Buluşturuldu
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 93 - Galatasaray: 79 Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor:...
2 Bin 200 Sporcunun Katılımıyla Türkiye Karate Şampiyonası Kartepe’de Başladı 2 Bin 200 Sporcunun Katılımıyla Türkiye Karate...
Başkan Bıyık: "Sporu Geniş Kesimlere Yaydık" Başkan Bıyık: "Sporu Geniş Kesimlere Yaydık"
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Geleceğin Sporcuları Bu Okullarda Yetişiyor
Çayırova’da geleceğin sporcularının yetiştiği kış spor okullarında eğitimler devam ediyor.

Haberi Oku