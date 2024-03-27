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SPOR:
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Maşukiye'nin gençlerine yeni salon

Kartepe'ye yeni kazandırılan Maşukiye Spor Salonu, gençlerin hem spor yapmalarına hem de sosyalleşmelerine imkan sunacak.

Maşukiye'nin gençlerine yeni salon

27 Mart 2024 Çarşamba 12:49


 Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan Maşukiye Spor Salonu, toplam 1350 metrekareden oluşuyor. Tesis içerisinde basketbol ve voleybol sahası, fitness, pilates salonları, tribün, çalışma ofisleri, teknik oda, hakem odaları ve soyunma odaları yer alıyor. 
 AK Parti Milletvekili Sami Çakır ile birlikte yapımı tamamlanan Maşukiye Spor Salonunu ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Türkiye Yüzyılımıza yakışır eser ve hizmetlerle Kartepe'mizin değerine değer katıyoruz. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz gibi Maşukiye Spor Salonu'muzun yapımını tamamladık. Burada artık gençlerimiz antrenmanlarını ve maçlarını rahatlıkla yapabilecek; fitness ve pilates salonlarında kadınlarımız konforlu şekilde sportif aktivitelerini gerçekleştirebilecek" dedi. 
                                         


İHA
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