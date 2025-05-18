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Milli futbolcudan Büyükakın’a teşekkür

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Karamürsel’de adının verildiği meydan için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

Milli futbolcudan Büyükakın'a teşekkür

18 Mayıs 2025 Pazar 09:54

 “BENİM DOĞDUĞUM YERE İSMİMİN VERİLMESİ İNANILMAZ BİR ŞEY”

Kafa Sports’ta katıldığı programda konuşan Karamürselli milli futbolcu Demiral, şunları söyledi: “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyorum. Hem o meydanı yapmak için büyük emek verdiler, hem de benim top oynadığım, büyüdüğüm o yollara, yere adımı verdiler. Doğduğum yere ismimin verilmesi inanılmaz güzel bir duygu. Hem ailem hem sevdiklerim için çok özel.”

 

BAŞKAN BÜYÜKAKIN, “SENİNLE GURUR DUYUYORUZ MERİH”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın da, Merih Demiral’ın vefa dolu sözlerine sosyal medya hesabından şöyle karşılık verdi: “Kıymetli hemşehrimiz, milli gururumuz Merih Demiral’a güzel sözleri için teşekkür ederim. Karamürsel’de adını taşıyan meydan, bu şehre ve ülkeye kattığın değerlerin küçük bir nişanesi. Yolun açık, başarıların daim olsun Merih. Seninle gurur duyuyoruz.”

(Ömer İLGEÇ)

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