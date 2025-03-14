Milli İrade Meydanı’nda Kocaelispor konuşuldu

Büyükşehir Belediyesi’nin Milli İrade Meydanı’ndaki Ramazan etkinlikleri birbirinden farklı söyleşi ve etkinliklerle sürüyor. Bu kapsamda Çağdaş Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Yiğit Özcan’ın moderatörlüğünde “Armanın Peşinde Bir Ömür” konulu söyleşi etkinliğinde Kocaelispor konuşuldu.

SANAT KAFE’DE KOCAELİSPOR KONUŞULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Milli İrade Meydanı’ndaki Ramazan etkinlikleri birbirinden farklı söyleşi ve etkinliklerle sürüyor. İftar öncesi ve sonrasında gerçekleşen söyleşilere ise Sanat Kafe ev sahipliği yapıyor. Gençlerin adeta uğrak noktası olan Sanat Kafe’de kentin marka değerlerinden Kocaelispor konuşuldu.

YİĞİT ÖZCAN’IN MODERATÖRLÜĞÜNDE

Çağdaş Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Yiğit Özcan’ın moderatörlüğünde “Armanın Peşinde Bir Ömür” konulu söyleşi etkinliği Milli İrade Meydanı Sanat Kafe’de gerçekleşti. Yiğit Özcan’ın kitabıyla aynı adı taşıyan söyleşiye, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük bölümünde görev yapan Öğretim Görevlisi Murat Son panelist olarak katıldı.

“İNANCIMIZ AMACIMIZ OLMALI”

Söyleşiye Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) öğrencileri katıldı. İlgiyle izlenen söyleşide Kocaelispor’un kent için önemi aktarıldı. Yiğit Özcan bir inancın amaç olarak ele alındığında o amacın mutlaka gerçekleşeceğini belirterek, “Kocaelispor zor bir dönem geçiriyor ama bu günleri atlatacağına inanıyoruz. Daha güçlü ve inançlı olmalıyız. Şampiyon olacağız” şeklinde konuştu.

İDARİ YAPI VE BİLİM ENTEGRE EDİLMELİ

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük bölümünde görev yapan Öğretim Görevlisi Murat Son da söyleşiye katılan BESYO öğrencilerine ilgileri için teşekkür etti. Spor Akademisi öğrencilerinin farklı kentlerden Kocaeli’ne geldiklerini kaydeden Son, “Hepinizin bu bölümü okurken hedefleri ve amaçları var. Bu bölümü bitirdikten sonra hangi alanda görev yapmak istediğinizi iyi belirleyin. Öğrenciliğiniz sırasında dersler dışında da o alanlara yönelin ve çalışın” dedi. Son ayrıca Kocaelispor’un Spor Bilimleri öğrencilerinin yetişmesi için önemli rol oynadığını kaydederek, kulüp ile kent entegrasyonunun daha fazla sağlanması, idari yapılar ile bilimin entegre edilmesi gerektiğini kaydetti.

ÖZCAN’DAN TEŞEKKÜR PLAKETİ

Söyleşinin sonunda Çağdaş Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü̈ Yiğit Özcan, söyleşiyi birlikte gerçekleştirdiği Öğretim Görevlisi Murat Son’a teşekkür plaketi takdim etti.



(Ömer İLGEÇ)