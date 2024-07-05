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Milli Takımın Çeyrek Final Heyecanı Darıca Sahilde Yaşanacak

Darıca Belediyesi, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımımızın heyecan dolu çeyrek final mücadelesini dev ekrana taşıyor. Taraftarlar, Darıca sahilde bulunan amfi tiyatroda kurulacak dev ekranla birlikte Hollanda ile karşılaşacak Türkiye’ye hep birlikte destek verecek.

Milli Takımın Çeyrek Final Heyecanı Darıca Sahilde Yaşanacak

05 Temmuz 2024 Cuma 20:22

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek finale kalan milli takımımız, cumartesi akşamı Hollanda karşısına çıkıyor. Darıca Belediyesi, bu büyük karşılaşma öncesinde Dudayev sahilinde bulunan amfi tiyatroda dev ekran kuruyor. Milli takımımızın, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yarı finale kalmak için 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22:00’da karşılaşacağı Hollanda maçının heyecanını taraftarlar omuz omuza yaşayacak. Darıca Belediyesi tarafından kurulacak olan dev ekranda maç izlemeye tüm taraftarlar davet edildi.

MİLLİ HEYECANI BİRLİKTE YAŞAYALIM

Tüm vatandaşları milli heyecanı birlikte yaşamaya davet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Ülkemizin gururu olan milli takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Tarihi maç öncesi Darıca olarak biz de milli takımımıza destek vermek için bir araya geliyoruz. Darıca sahilde bulunan amfi tiyatroda kurulacak dev ekranda taraftarlarımız, Türkiye-Hollanda maçını birlikte izleyip takımımıza destek olacaklar. Çeyrek final heyecanını hep birlikte, omuz omuza yaşayalım” diye konuştu.

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