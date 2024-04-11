Minik Sporcunun Milli Takıma Uzanan Yolculuğu

Ücretsiz spor okulları ile Kocaeli’den yeni şampiyonların yetişmesine imkan sağlayan büyükşehir belediyesi, genç yetenekleri uluslararası standartlara uygun şekilde üst düzey sporcu olarak Türk sporuna kazandırıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları ve Bilgievi öğrencisi olan 8 yaşındaki Ali Mete Dere, Kocaeli Satranç Şampiyonu olarak şehri Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda temsil etti. Antalya’da düzenlenen şampiyonada Ali Mete, 240 sporcu içerisinde üçüncüyle aynı puanı alarak Türkiye 4'üncülüğü unvanını kazandı.

"Turnuvaların ikinci yılında Kocaeli şampiyonu oldum"

Büyükşehir Belediyesi’nin Ücretsiz Spor Okulları’nda çok küçük yaşta keşfedilen Ali Mete satrançta gösterdiği başarılı sürecin ardından milli sporcu olarak Kocaeli’ye büyük bir gurur yaşattı. Şampiyonada derece elde eden Ali Mete, Satranç Milli Takımı'na katılmaya hak kazandı. Ücretsiz Spor Okulları ile tanışma hikayesini anlatan Ali Mete, "5 buçuk yaşımdayken ablamın yanında satranç derslerine misafir olarak katıldım. Derslerin eğlenceli olduğunu görünce daha sık gelmeye başladım ve spor okullarına ben de kayıt olmak istedim. Burada çok iyi bir eğitim alarak kendimi geliştirdim. Turnuvalara katılan ablam gibi lisanslı sporcu olmak istiyordum. 6 yaşında ilk lisansım çıktı. Aynı yıl içerisinde düzenlenen birçok turnuvada güzel dereceler aldım. Elde ettiğim başarılar beni daha iyi bir oyuncu yaptı ve daha fazla çalışmaya başladım. Turnuvaların ikinci yılında Kocaeli şampiyonu oldum. İlimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil ettim ve üçüncü ile aynı puanı alarak Türkiye dördüncüsü oldum. Ödüllü turnuvalarda dereceler elde ettim. Satranç oyununu çok seviyorum, büyük hedeflerim var, hepsine ulaşmak istiyorum” dedi.

Sağlıklı nesiller yetiştirmek, gençlere özgüven ve takım ruhu aşılamak amacıyla hayata geçirilen Ücretsiz Spor Okulları’nda 108 antrenör, 6-14 yaş aralığındaki 36 bin 561 çocuğa satranç, atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, güreş, masa tenisi, voleybol ve yüzme branşlarında temel eğitimler veriyor.

İHA