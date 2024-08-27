Minik yüzücüler, hayatını kaybeden sporcular için yüzdü

Körfez Gençlerbirliği SK'dan yapılan açıklamada, "1999 Marmara deprem felaketinde aramızdan ayrılan sporcularımıza ve kaybettiğimiz vatandaşlarımıza yeniden Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu manada yeri ve anlamı farklı olan bu yarışlar her sene geleneksel olarak düzenleniyor. Kulübümüz anma müsabakalarına çok sayıda genç sporcu ile katılım göstermiştir. Sporcularımız yarışlar boyunca kayıplarımızın anısına bir yandan hüzün bir yandan da huzurlu bir mutluluk yaşamışlardır. Sportif anlamda da yarışlarda 2014 ve 2015 doğumlu sporcularımız mücadele etmişlerdir. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak, sporcularımız yarışlarda çok sayıda derece elde ederken, 2015 Kız Serbest Takımı ve Karışık Bayrak Takımlarımız birinci olmuşlardır. Yaş grubu antrenörlerimizi, sporcularımızı ve velilerimizi kutlarken, desteklerini eksik etmeyen Körfez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt ve ekibine de teşekkür ediyoruz" denildi.

Müsabakalar, Dilovası Kapalı Yüzme Havuzunda yapıldı. Anma yarışlarına yüzme kulüplerinden çok sayıda sporcu katıldı. 3 antrenör eşliğinde yarışlara katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 22 sporcusu elde ettikleri derecelerle kürsüde yer almayı başardı.