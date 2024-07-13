Necla Güngör Kıragası: “Mutlaka Play-Off’ta Olacağız”

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, İsviçre mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Mutlaka play-off'ta olacağız" dedi.

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup beşinci maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, konuk ettiği İsviçre'ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası, basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Mağlubiyetin ardından grupta 3. sıraya gerileyen Türkiye’nin teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, “Herkese ilgisi ve desteği için teşekkür etmek istiyorum. Maça gayet iyi başladık, ilk 45 dakikada da iyi mücadele sergiledik. Direkten dönen top ve kaçan yüzde yüz gol pozisyonu dışında mücadele gayet kıyasıyaydı, eşitti. İkinci yarı rakibin fiziksel özellikleri, kaliteleri ortaya çıkmaya başladı ve topu tutamamaya başladık. Önümüzde Macaristan maçı var. Ona odaklanacağız. Bu takımı mutlaka play-off’ta göreceksiniz. Türkiye takımını Avrupa Şampiyonası Play-Off birinci grubunda mutlaka göreceksiniz. Öncelikle oyuncularımla çok gurur duyuyorum. Verdikleri mücadele hem kadın futbolunun gelişimi hem de milli takım adına sergiledikleri mücadele ve böylesi bir takıma karşı verdikleri başabaş mücadeleyi son derece önemli buluyorum. Başımızı öne eğmeden ikinci maça odaklanıp en iyisini o maçta vermeye çalışacağız. Play-off haberini de keyifli bir şekilde vereceğiz” diye konuştu.

“Eskiden çok ezilirdik. Bugün ezilmeden mücadele ettik”

Basın mensuplarının ikinci yarıya neden düşük motivasyonla başlandığını ve Macaristan karşısında nasıl bir Türkiye görüleceğini sorması üzerine ise Necla Güngör Kıragası, “Devre arasına çok yorgun girdik. Rakip İsviçre. Size olarak sürekli zorluyor. Omuz omuza her mücadeleye oyuncularımız çok yıpranmıştı. Yıpranmayı toparlamaları 15 dakikada çok mümkün görünmüyor. Oyuna yeni isimler katarak dengeye getirmeye çalışırken golü yedik. Sonra motivasyon anlamında da düştük. İster istemez fizik seviyesi olarak bizden çok üstünler. Biz 11 gündür kamptayız. Bu seviyeye ancak getirebildik. En iyi oyunumuzu ilk 45 dakika ortaya koyabiliyoruz. Rakibin oyuncularına baktığımız zaman; hepsi dünya starı, en iyi kulüplerde, en iyi koşullarda mücadele ediyorlar. İster istemez o fark ortaya çıkıyor. Zaten devre arasına yorgun giriyorsunuz. İkinci yarıya girdiğinizde de irade gücü düşüyor. Başta da İsviçre canlı başlayınca biraz gömülmeye de başladık. Golden sonra toparlayıp devam ettirmeye çalıştık ama fiziksel olarak düşüşe geçince irade gücünüz düşüyor. İrade gücü düşünce karar verme mekanizmanız doğru çalışmıyor. Zincirleme şekilde rakibe teslim oluyorsunuz. Oyuncularımız yine de teslim olmadan ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Geçmişte bu tarz rakiplerle oynadığımızda çok ciddi farklar yiyip ezildiğimiz dönemler oldu. Bugün ezilmeden mücadele etmeye çalıştılar. O yüzden bizim açımızdan olumlu gelişme" diye cevap verdi.

“Macaristan karşısına diri olarak çıkacağız”

Kıragası, İsviçre'nin FIFA sıralamasında 24, Macaristan 41, kendilerinin ise 61. sırada olduğunu vurgulayarak, "Macaristan’ın ilk maçında iyi bir taktikle karşı karşıya gelmiştik. İkinci yarıda bulduğumuz gollerle 2-1 yenmeyi başardık. Play-off'lara kalmak için 1 puan almamız da bize yeterli. İlk 3 takım gidecek. Şansımız çok yüksek. Herhangi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Macaristan da size olarak bizden üstün. Ama oyun kalitesi bir İsviçre değil. O yüzden kendi oyun kalitemizi ortaya koyup, şu dakikadan itibaren oyuncularımızı iyice dinlendirip toparlanmalarını sağlayacak ve diri Türkiye ile Macaristan karşısına çıkacağız. O fark çok fazla görünmeyecek” sözlerini kaydetti.

İHA