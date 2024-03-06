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Öğrenciler 3 gün boyunca en iyi hamleleri yapmak için stratejilerini konuşturacak

Gölcük'te 3 gün boyunca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenecek satranç turnuvası başladı. Öğrenciler, 3 gün boyunca kıyasıya süren mücadelede en iyi hamleleri yapmak için stratejilerini konuşturacak.

Öğrenciler 3 gün boyunca en iyi hamleleri yapmak için stratejilerini konuşturacak

06 Mart 2024 Çarşamba 09:36

  
 
  Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Okullar Arası Satranç Turnuvası" başladı. Şirinköy Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve 3 gün sürecek olan turnuvada, ilçede öğrenim gören öğrenciler hamlelerini konuşturacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in ilk hamlesi ile başlayan turnuvada 295 öğrenci mücadele edecek. Turnuvanın açılış törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in yanı sıra Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ozan Baş, veliler ve vatandaşlar katıldı. Turnuvanın açılışında konuşan Başkan Sezer, “Satranç turnuvasına, katılım gösteren tüm öğrencilerimize, onları yetiştiren saygıdeğer ailelerine, öğretmenlerimize, Türkiye Satranç Federasyonu yetkililerine, hakemlere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin eğitimi ve gelişimini destekleyecek çalışma ve etkinliklerimize aralıksız devam edeceğiz” dedi. 
  Şirinköy Kültür Merkezi’nde 5-6-7 Mart tarihleri arasında sürecek olan turnuvada ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri en iyi hamleleri yapmak için stratejilerini konuşturacak. Turnuvada dereceye giren öğrencilere ise ödülleri düzenlenecek tören ile takdim edilecek. 


İHA
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