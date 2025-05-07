Oğuz Savaş, kariyerini Çayırova Belediyesi formasıyla noktaladı

“UNUTULMAZ BİR KARİYER İÇİN TEŞEKKÜRLER KAPTAN”
Bugüne kadar 6 kez Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 4 Türkiye Basketbol Süper Kupası ve Bahçeşehir Koleji ile 2022 yılında FIBA EuroCup şampiyonluğu yaşayan Oğuz Savaş, Fenerbahçe ve Darrüşafaka formalarıyla Euroleague de de boy göstermişti. 2010 Dünya Kupası’nda gümüş madalya kazanan 12 Dev Adam’ın önemli isimlerinden olan Savaş’ın formasını terlettiği son kulüp ise Çayırova Belediyesi oldu. Erokspor maçı sonrasında formasını asan Oğuz Savaş’ı, takım arkadaşlarının yanı sıra ve rakip takım oyuncuları da alkışlarken, konu hakkında Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’ndan yapılan açıklamada, “Bir efsanenin sahalara veda vakti. Basketbola kattığın hatıralar, sayısız zaferler ve unutulmaz bir kariyer için teşekkürler kaptan” dedi.
(Ömer İLGEÇ)