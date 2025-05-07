SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Oğuz Savaş, kariyerini Çayırova Belediyesi formasıyla noktaladı

Türk basketbolunun yetiştirdiği en özel sporcular arasında yer alan ve kariyerine sayısız başarı sığdıran Eski Milli Basketbolcu Oğuz Savaş, basketbol sahalarına Çayırova Belediyesi formasıyla veda etti.

Oğuz Savaş, kariyerini Çayırova Belediyesi formasıyla noktaladı

07 Mayıs 2025 Çarşamba 10:08

 Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Basketbol Ligi’nde Play-Off oynama başarısı gösteren ve yarı finale kadar yükselen Çayırova Belediyesi, Esenler Erokspor’a elendi ve sezona yarı final aşamasında veda etti. Maç sonu ise çok özel bir ana sahne oldu. 12 Dev Adam’la Dünya ikinciliği başarısına imza atan ve kariyerinde birçok önemli takımda, önemli kupalar kaldıran Çayırova Belediyesi Takım Kaptanı Oğuz Savaş, basketbol kariyerine son verdi. Kariyerinde Ülkerspor, Fenerbahçe, Darrüşafaka, Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji gibi birçok önemli takımda forma giyen ve A Milli Basketbol Takımı’nın formasını da yüzden fazla maçta terleten Oğuz Savaş, maç sonunda salondaki taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

 

“UNUTULMAZ BİR KARİYER İÇİN TEŞEKKÜRLER KAPTAN”

Bugüne kadar 6 kez Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 4 Türkiye Basketbol Süper Kupası ve Bahçeşehir Koleji ile 2022 yılında FIBA EuroCup şampiyonluğu yaşayan Oğuz Savaş, Fenerbahçe ve Darrüşafaka formalarıyla Euroleague de de boy göstermişti. 2010 Dünya Kupası’nda gümüş madalya kazanan 12 Dev Adam’ın önemli isimlerinden olan Savaş’ın formasını terlettiği son kulüp ise Çayırova Belediyesi oldu. Erokspor maçı sonrasında formasını asan Oğuz Savaş’ı, takım arkadaşlarının yanı sıra ve rakip takım oyuncuları da alkışlarken, konu hakkında Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’ndan yapılan açıklamada, “Bir efsanenin sahalara veda vakti. Basketbola kattığın hatıralar, sayısız zaferler ve unutulmaz bir kariyer için teşekkürler kaptan” dedi.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Futbolda Körfez fırtınası Futbolda Körfez fırtınası
Kartepeli öğrenciler Türkiye şampiyonu Kartepeli öğrenciler Türkiye şampiyonu
Çayırova Belediyesi yarı finale yükseldi Çayırova Belediyesi yarı finale yükseldi
Çayırova Belediyesi, yarı final için sahaya çıkıyor Çayırova Belediyesi, yarı final için sahaya çıkıyor
Çayırova Belediyesi’nden Play-Off’lara muhteşem başlangıç Çayırova Belediyesi’nden Play-Off’lara muhteşem...
Şampiyonluk inancıyla Samsun’a gidiyorlar Şampiyonluk inancıyla Samsun’a gidiyorlar
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Futbolda Körfez fırtınası
Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü futbol takımları, U15’lerin ardından şimdi de U17 kategorisinde şampiyon...

Haberi Oku