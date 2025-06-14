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Pehlivanlar er meydanında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği ve binlerce güreş severin ilgi gösterdiği 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde pehlivanlar er meydanına çıktı.

Pehlivanlar er meydanında

14 Haziran 2025 Cumartesi 09:40

 BÜYÜKŞEHİR EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Spor yatırımları ve faaliyetlerinde ortaya koyduğu belediyecilik anlayışı ile çok sayıda belediyeye örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ata sporumuz yağlı güreşte dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin 17.’si bugün gerçekleştirilen müsabakalarla başladı. Bu yıl ‘Hocaların Hocası’ unvanıyla tanınan şampiyon güreşçimiz Ramiz Kahveciler adına düzenlenen organizasyon 13-14-15 Haziran tarihlerinde İzmit Atletizm Pisti’nde gerçekleştiriliyor.

 

1600 SPORCU KAYIT YAPTIRDI

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen yağlı güreşlere 73 başpehlivan, 98 başaltı, 113 büyük orta olmak üzere toplam 1600 güreşçi kayıt yaptırdı. Bugün tartı ve kayıt işlemleriyle başlayan organizasyonda eleme müsabakaları için sahaya gelen ve peşreve çıkan minik-1 boyundan küçük orta büyük boyuna kadar olan güreşçiler, rakiplerinin sırtını yere getirmek için kol bağladı. İlk müsabakalar ile birlikte ter dökmeye başlayan pehlivanlar üç gün boyunca kısasıya rekabet içerisinde olacak.

 

FİNALE BAŞKAN BÜYÜKAKIN DA KATILACAK

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi pehlivanların çayıra çıkarak kıran kırana mücadele edeceği 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde 14 Haziran Cumartesi günü (yarın) Başpehlivan 1, 2, 3 ve 4. tur güreşleri yapılacak. 15 Haziran Pazar günü ise başpehlivan çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın da katılım göstereceği dev organizasyonda şampiyon başpehlivan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri ve Kocaeli’ye özgü motiflerle süslenerek özel hazırlanmış altın kemerin sahibi olacak.

 

GÜREŞÇİLER İÇİN SEKAPARK ETABI ÖNEMLİ

Türkiye’nin en iddialı pehlivanlarının mertlik, cesaret ve yiğitlik timsali olarak kol bağlayıp güreş tutacağı 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri pehlivanlar için ayrı bir önem taşıyor. Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin 3. organizasyonu olarak yapılan Sekapark etabında birinci olanlara ekstra 3 puan veriliyor. Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde kendi boylarında ilk 64'e giren pehlivanlar da Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne doğrudan katılma hakkı kazanıyor. Türkiye’nin dört bir yanından Kocaeli’ye gelen binlerce güreş sever de güçlerini ve tekniklerini er meydanında sergileyecek olan güreşçileri izlemenin zevkine varacak.

(Erkan ERENLER)

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