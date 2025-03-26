Ragbide Körfez’li kızların bileği bükülemiyor Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları, ilk kez oynadıkları 15’li Büyük Kadınlar Ragbi Türkiye Şampiyonası’nda deplasmanda 48-5’lik skorla galip ayrıldı.

26 Mart 2025 Çarşamba 10:48