Ragbide Körfez’li kızların bileği bükülemiyor

26 Mart 2025 Çarşamba 10:48
Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Türkiye'de ilk defa ligi kurulan kadınlar 15’li ragbi ligindeki ikinci maçında Isparta Rugby SK karşı karşıya geldi. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşke Çim Sahasında oynanan maçta baştan sona üstün oynayan Körfezli kızlar, maçı kazanmayı bildi. Körfez Gençlerbirliği SK’dan yapılan açıklamada, "İlk maçımızı kendi sahamızda Firuzköy ile yapacaktık. Ama rakibimiz evraklarını yetiştiremediği için ilk maçı hükmen kazanmıştık. Aslında oynayıp kazanmayı daha çok istiyorduk. Ligdeki ikinci maçımız grup liderliği için önemli bir maçtı. Rakibimiz Isparta Rugby kadın takımı, güçlü ve iddialıydı. Rakibimizin evinde oynadığımız maçı 48-5 skor ile kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyoruz. Bundan sonraki maçlarımızı da kazanıp Körfez İlçemizin ve takımımızın adını layık olduğu şampiyonluk kupasının üstüne yazdırmak istiyoruz. Desteklerinden dolayı Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt’e ve kulüp yöneticilerimize ayrıca çok teşekkür ediyoruz" denildi.
İHA
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