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Şampiyon Darıca Türkeli, Başkan Büyükakın’a geldi

Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselen Darıca Türkeli Spor Kulübü Başkanı Ferhat Yılmaz ve yönetim kurulu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti.

Şampiyon Darıca Türkeli, Başkan Büyükakın'a geldi

13 Haziran 2025 Cuma 09:29

 SPORA DESTEK, GELECEĞE YATIRIM

Gebze’de misafirlerini ağırlayan Başkan Büyükakın, Darıca Türkeli Spor Kulübü Başkanı Ferhat Yılmaz ve yönetimini kutladı. Ziyarette Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yer aldı. Süper Amatör Lig’de geçen sezon şampiyon olan Darıca Türkeli, bu yıl ilimizi BAL’da temsil edecek. Kulüp Başkanı ve yöneticiler, Başkan Büyükakın’a amatör kulüplere desteği için teşekkür etti. Başkan Büyükakın, görüşmede özellikle gençlerin spora teşvik edilmesini ve altyapıya önem verilmesini kaydetti. Darıca Türkeli ve tüm amatör spor kulüplerine başarı diledi.

(Ömer İLGEÇ)

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