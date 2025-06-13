Şampiyon Darıca Türkeli, Başkan Büyükakın’a geldi

SPORA DESTEK, GELECEĞE YATIRIM

Gebze’de misafirlerini ağırlayan Başkan Büyükakın, Darıca Türkeli Spor Kulübü Başkanı Ferhat Yılmaz ve yönetimini kutladı. Ziyarette Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yer aldı. Süper Amatör Lig’de geçen sezon şampiyon olan Darıca Türkeli, bu yıl ilimizi BAL’da temsil edecek. Kulüp Başkanı ve yöneticiler, Başkan Büyükakın’a amatör kulüplere desteği için teşekkür etti. Başkan Büyükakın, görüşmede özellikle gençlerin spora teşvik edilmesini ve altyapıya önem verilmesini kaydetti. Darıca Türkeli ve tüm amatör spor kulüplerine başarı diledi.



(Ömer İLGEÇ)