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Şampiyonların adresi Darıca Türkelispor!

Darıca’nın Süper Amatör Lig’deki tek temsilcisi Darıca Türkelispor, geçen sezon takımlarında şampiyonluk yaşayan üç oyuncuyu renklerine bağlayarak gücüne güç kattı. Transfer şampiyonu olan Türkelispor, 2024-25 sezonunu sonunda şampiyonluk apoleti takarak ismini Bölgesel Amatör Lig’e yazdırmak adına deyim yerinde ise tüm tuşlara basmaya devam ediyor.

Şampiyonların adresi Darıca Türkelispor!

15 Temmuz 2024 Pazartesi 15:10

Transferde gövde gösterisi yapan Darıca Türkelispor, üç önemli oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Turuncu beyazlı ekip kalesini, bölgemizin tanınan isimlerinden olan, geçen sezon BAL ligine yükselme başarısı gösteren Sefa Tekdurmaz ile güçlendirdi. Transfer politikasında geçen sezon şampiyonluk deneyimi yaşayan isimlere yönelen Darıca temsilcisi, İstanbul Süper Amatör Lig takımlarından Orhanlıspor’da bu başarıyı yakalayan Recep İzmirli ve Burak Taşdemir’i de renklerine bağlayarak dikkat çekici transferlerine bir yenilerini ekledi. 

YILMAZ: SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN

Darıca Türkelispor Başkanı Ferhat Yılmaz açıklamasında, transferde ince eleyip sık dokuduklarına dikkat çekerek, “Teknik heyetimizin ve yönetimimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde transferde başarılı bir periyot sürdürdüğümüzü düşünüyoruz. Takımımızın kimyasına uyacak karakterde isimleri ailemize katmaya özen gösterdik. Yeni sezonda Darıca Türkelispor formasını terletecek olan tüm kardeşlerimize hoş geldiniz diyor, sonunun şampiyonlukla taçlanmasını arzu ediyoruz” dedi.

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