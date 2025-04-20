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Şampiyonluk aşkına İzmit Kent Meydanı’na

Yeşil-Siyah renklere gönül verenler, Kocaelispor’un 20 Nisan Pazar günü (yarın) Esenler Erokspor ile oynayacağı maçı Büyükşehir’in İzmit Kent Meydanı’nda kuracağı dev ekranda izleyecek.

Şampiyonluk aşkına İzmit Kent Meydanı'na

20 Nisan 2025 Pazar 09:47

 Kocaeli’nde şampiyonluğa geri sayım başladı. Gururumuz Kocaelispor, 20 Nisan Pazar günü (yarın) İstanbul’da Esenler Erokspor ile karşılaşırken, şehri de büyük heyecan sardı. Büyükşehir Belediyesi, Yeşil-Siyahlı ekibimizin Esenler Erokspor ile oynayacağı maçı İzmit Kent Meydanı’ndaki dev ekranda yayınlayacak.

 

HEYECAN VE COŞKU İZMİT KENT MEYDANI’NDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor maçlarını İzmit Kent Meydanı’nda dev ekrandan yayınlamaya devam ediyor. Bandırma ve Adanaspor deplasman maçları ile ekibimizin son olarak iç sahada cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı Yeni Malatya mücadelesini İzmit Kent Meydanı’nda kurduğu dev ekrandan yayınlayan Büyükşehir, aynı coşkuyu Esenler Erokspor maçında da yaşatacak. Kocaelispor’un şampiyonluğa giden yolda en büyük destekçisi olan Büyükşehir Belediyesi, Yeşil-Siyah renklere gönül veren herkesi bayraklarla, formalarla bu coşkuyu yaşamak için 20 Nisan Pazar günü (yarın) saat 16.00’da İzmit Kent Meydanı’na davet ediyor.

 

SÜPER LİG İÇİN SON 90 DAKİKA

Kocaelispor taraftarlarına ayrılan deplasman tribünü kapasitesinin 270 kişilik olması nedeniyle İzmit’te kalacak yeşil-siyahlı taraftarlar, bu büyük coşkuyu İzmit Kent Meydanı’nda yaşayacak. Büyükşehir Belediyesi de kalbi ve coşkusu meydanda atacak olan taraftarlara dev ekranda şampiyonluk heyecanını sunacak. Trendyol 1. Lig’de son 4 haftaya lider giren Kocaelispor’un Erokspor ile karşılaşması saat 16.00’da başlayacak.

(Ömer İLGEÇ)

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