SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şanlı Kocaelispor Bayrağı, İstanbul Boğazı’nda

Kocaelispor’un şampiyonluk bayrağı Osmangazi Köprüsü’nden sonra İstanbul’a da asıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Osmangazi Köprüsü’nde olduğu gibi İstanbul’da da taraftarlara büyük bir sürpriz yaptı. Büyükakın’ın bayrağın asıldığı anları canlı olarak yayınladığı görüntüler sosyal medyayı da adeta salladı.

Şanlı Kocaelispor Bayrağı, İstanbul Boğazı'nda

13 Mayıs 2025 Salı 09:58

 ŞAMPİYON KOCAELİSPOR

Trendyol 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’un bayrağı, bu kez İstanbul Boğazı’na asıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaelispor’un şampiyonluğunu garantilemesinin ardından, ligin bitimine 3 hafta kala, dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü, İzmit Körfezi’nin incisi Osmangazi Köprüsüne “Şampiyon Kocaelispor” bayrağını astırmıştı.

 

SOSYAL MEDYA SALLANDI

Kocaelispor, şampiyonluk kupasını ise ligin son maçının ardından dün kaldırmıştı. Büyükakın, kupanın alınmasından sonra bugün İstanbul Boğazı’na Kocaelispor Bayrağı’nın asıldığı görüntüleri canlı olarak yayınladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asılan dev Kocaelispor Bayrağı, yaklaşık 10 dk yayında kaldı. Bu sırada sosyal medya adeta yıkıldı. Bayrağın asıldığı anları gösteren görüntüler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaelispor’un şampiyonluğu için bestelettiği yeni marşla yayınlandı.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaelispor'un bayrağı İstanbul Boğazı'nda dalgalandı Kocaelispor'un bayrağı İstanbul Boğazı'nda dalgalandı
Trendyol 1. Lig: Kocaelispor: 4 - Ankara Keçiörengücü: 1 (İlk yarı) Trendyol 1. Lig: Kocaelispor: 4 - Ankara Keçiörengücü:...
Kocaeli’nin su sporlarındaki yol haritası belirlendi Kocaeli’nin su sporlarındaki yol haritası belirlendi
Stat kavşağını Kocaelispor’un arması aydınlatıyor Stat kavşağını Kocaelispor’un arması aydınlatıyor
Başiskele Su Sporları Merkezi açılıyor Başiskele Su Sporları Merkezi açılıyor
Futbolda Körfez fırtınası Futbolda Körfez fırtınası
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaelispor'un bayrağı İstanbul Boğazı'nda...
Kocaelispor'un şampiyonluk bayrağı, Osmangazi Köprüsü'nden sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne de asıldı.

Haberi Oku