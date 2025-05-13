Şanlı Kocaelispor Bayrağı, İstanbul Boğazı’nda

Kocaelispor’un şampiyonluk bayrağı Osmangazi Köprüsü’nden sonra İstanbul’a da asıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Osmangazi Köprüsü’nde olduğu gibi İstanbul’da da taraftarlara büyük bir sürpriz yaptı. Büyükakın’ın bayrağın asıldığı anları canlı olarak yayınladığı görüntüler sosyal medyayı da adeta salladı.