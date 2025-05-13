Şanlı Kocaelispor Bayrağı, İstanbul Boğazı’nda

Trendyol 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’un bayrağı, bu kez İstanbul Boğazı’na asıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaelispor’un şampiyonluğunu garantilemesinin ardından, ligin bitimine 3 hafta kala, dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü, İzmit Körfezi’nin incisi Osmangazi Köprüsüne “Şampiyon Kocaelispor” bayrağını astırmıştı.
SOSYAL MEDYA SALLANDI
Kocaelispor, şampiyonluk kupasını ise ligin son maçının ardından dün kaldırmıştı. Büyükakın, kupanın alınmasından sonra bugün İstanbul Boğazı’na Kocaelispor Bayrağı’nın asıldığı görüntüleri canlı olarak yayınladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asılan dev Kocaelispor Bayrağı, yaklaşık 10 dk yayında kaldı. Bu sırada sosyal medya adeta yıkıldı. Bayrağın asıldığı anları gösteren görüntüler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaelispor’un şampiyonluğu için bestelettiği yeni marşla yayınlandı.
(Ömer İLGEÇ)