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Serdal Adalı: "Bu durum bizim son rezilliğimiz olacak"

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, seçime katılımın yüksek olması sebebiyle salonun yetersiz kaldığını dile getirerek, "Bu durum bizim son rezilliğimiz olacak. Tüm genel kurul üyelerimizden de özür diliyorum" dedi.

Serdal Adalı:

03 Aralık 2023 Pazar 16:23

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy kullanma işlemi devam ediyor. Akatlar Spor Kompleksi’nde oluşan yoğunluk sebebiyle Başkan adaylarından Serdal Adalı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

 

"Bugüne kadar gördüğüm en kötü organizasyon"

Seçimin daha geniş bir alanda yapılması gerektiğini dile getiren Adalı, "Bir organizasyon bozukluğu var. Bunun farkındayız. Bu seçimi stadyumumuzda yapabilirdik. Başka daha geniş bir alanda yapabilirdik. Genel kurul üyelerimizin biraz daha sabırlı olmalarını rica ediyorum. Beşiktaş için çok önemli bir seçim. Mevcut durumdan dolayı bırakıp gidilecek kadar basit bir seçim değil. Herkesten biraz daha sabır ve sükunet rica ediyorum. Kısa bir süre sonra bir rahatlık olacaktır. Bu seçim, bugüne kadar gördüğüm en kötü organizasyon" diye konuştu.

Gerekli uyarılarda bulunduklarını sözlerine ekleyen Serdal Adalı, "Oy kullanmak için gelip dışarıda kalan arkadaşlarımız var. Geri dönen arkadaşlarımız var. Güvenlik arkadaşlarımız ile görüşüyoruz" açıklamalarında bulundu.

 

"Bu durum bizim son rezilliğimiz olacak"

Seçimi kazanmaları halinde bir sonraki organizasyonun farklı bir yerde yapılacağını söyleyen Adalı, "Bizim başkanlığımız döneminde organizasyonlarımızı stadyumda veya başka bir yerde yapacağız fakat burada yapmayacağız. Bu durum bizim son rezilliğimiz olacak. Tüm genel kurul üyelerimizden de özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yoğun bir gün olduğunun altını çizen Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, "Seçime tahmin ediyorum 11 bin katılım olacaktır. Herkesin kulübüne sahip çıkmak için gelip oyunu kullanmaya niyetli olduğunu görüyorum. İnşallah sahip de çıkacak" diyerek sözlerini tamamladı.



İHA
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