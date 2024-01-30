Sporcu Fabrikası Kocaeli'de Genç Yetenekler Keşfediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumlarla gerçekleştirilen fikir alışverişleri ve Spor Şurası'nda alınan kararlar ışığında, kentte spor ve sporcu verimini artırmak için potansiyel keşfi taramalarının yanı sıra daha profesyonel bir yaklaşım olan Yetenekli Sporcu Adayı Keşfi Programı'nı geliştirdi. Büyükşehir Belediyesi Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi'nde (SPORTAM) Yetenekli Sporcu Adayı Keşfi Programı ile spor okullarında eğitim alan öğrencilerin motorik özellikleri bilimsel temelli test ve ölçümlerle tespit edilerek, yetenekli olanlar Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü ve kentteki diğer spor kulüplerine kazandırılıyor.

Öğrencilerin spor karneleri çıkarılıyor

Yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen ücretsiz spor okullarına kayıtlı tüm öğrenciler antrenörleri tarafından ön teste alınıyor. Ön test verileri SPORTAM tarafından değerlendirilen ve motorik özellikleri iyi seviyede olan öğrenciler Eurofit testine davet ediliyor.

Bir yıl boyunca eğitim alıyorlar

Eurofit test verileri değerlendirilen 6-10 yaş arasındaki öğrencilerden motorik özellikleri iyi seviyede olanlar programın temel eğitim grubuna seçiliyor. Yetenekli Sporcu Adayı Keşfi Programı öğrencileri 1 yıllık temel eğitim süresince bilimsel temelli ölçümlerle takip altında tutularak, yatkın oldukları branş tespit ediliyor. Yönlendirme sonrasında da öğrenciler SPORTAM tarafından branşlarına özgü bilimsel temelli testlerle takip ediliyor.

Geçtiğimiz yıl Yetenekli Sporcu Adayı Keşfi Programı kapsamında spor okullarına kayıtlı 20 bin 102 öğrenci ön teste alınırken, yapılan değerlendirmeler sonucunda bin 664 öğrenci Eurofit testine çağırıldı. 824 öğrencinin katıldığı test sonucunda İzmit bölgesinden 182, Gebze bölgesinden 109, Karamürsel bölgesinden 37 öğrenci olmak üzere toplam 328 öğrenci programa seçilerek Temmuz 2023’te 1 yıllık temel eğitime başladı. Doğrudan yönlendirme grubunda ise Kağıtspor Kulübü voleybol, basketbol branşı altyapı çalışmaları için 2 grup öğrenci yönlendirilerek çalışmalara başlandı.

İHA