“TALHA EMİN BULUT FRANSA’DA KORTLARDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK”

Dünyanın en prestijli 14 yaş Les Petits As Süper-Kategori Tenis turnuvası 20-26 Ocak 2025 tarihler aradında Fransa’nın Tarbes şehrinde yapılacaktır. 14 yaşta Kocaeli ve Türkiye’nin gururu olan milli sporcumuz Talha Emin BULUT ülkemizi temsil edecek. Geçmiş yıllarda Rafael Nadal, Bianca Andreescu, Michael Chang ve Martina Hingis gibi tenis efsanelerinin kupa kaldırdığı Les Petits As'ta milli sporcu Talha Emin Bulut ülkemizi temsilen mücadele edecek.

Halil BULUT; dünyanın en prestijli ve bu sezonun 14 yaş grand slam tenis turnuvası kabul edilen bu turnuva yer almak bizi gururlandırdı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum, çok çalıştık , sabrettik ve zirveye ulaştık , Talha’ya bu turnuvada da başarılar diliyorum dedi.



Talha Emin Bulut