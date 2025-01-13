“TALHA EMİN BULUT FRANSA’DA KORTLARDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK”

Halil BULUT; dünyanın en prestijli ve bu sezonun 14 yaş grand slam tenis turnuvası kabul edilen bu turnuva yer almak bizi gururlandırdı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum, çok çalıştık , sabrettik ve zirveye ulaştık , Talha’ya bu turnuvada da başarılar diliyorum dedi.
Talha Emin Bulut Kimdir ?
Merhabalar benim adım Talha Emin Bulut,15.03.2011 doğumluyum.14 yaşındayım.4 yaşında tenis oynamaya başladım ve tenis oynamayı çok seviyorum.Tenisteki başarılarımın bazıları;10 yaşında tekler ve çiftler Türkiye Şampiyonu oldum,12 yaşında Milli takımda Finalist oldum ve Milli Takıma seçildim,12 yaşında ise Türkiye Şampiyonasında çiftlerde Finalist oldum,14 yaşında Milli Takıma girdim ve Ülkemi Temsil ettim ,Tennis Europe’da toplamda 11 tane kupam var. Teklerde 1 tane Şampiyonluk 2 tane Finalim var, Çiftlerde ise 6 Şampiyonluğum var 2 tanede Finalim var. 14 Yaş Tennis Avrupa Sıralamasında 21.sıradayım. Başarılarımın bir kısmı ve Birçok Kupa ve Madalyalarım daha var.Hedefim dünya şampiyonu olmak. Bu başarılarda emeği olan antrenörlerime ve aileme teşekkür ederim. 20 Ocak 2025 tarihinde Tarbes Fransa’da yapılacak olan Les Petits As tenis turnuvasına hazırlanıyorum dedi .
Başarılarımı takip etmek ve desteklemek için talhaeminbulut instagram hesabini eklemeniz yeterli dedi.