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TALHA EMİN BULUT MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

1 Haziran 2025 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 14 Yaş Tenis Milli Takım seçme turnuvasında Talha Emin BULUT dereceye girerek Milli takıma çağrılmaya hak kazandı.

TALHA EMİN BULUT MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

04 Haziran 2025 Çarşamba 11:32

Talha Emin Bulut;tüm zorluklara rağmen bana destek olan aileme ve başarıda emeği olan tüm hocalarıma ve Darıca tenis kulübüne teşekkür ederim.dedi.
Darıca Tenis Kulübü Kurucusu Halil Bulut ise, "Talha Emin’i başarısından dolayı kutluyorum.Başarılarımızın tesadüf olmadığını gösterdi.Bölgemize ve ülkemize başarılı sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz dedi.

Milli sporcumuz, Kocaeli’nin gururu Talha Emin’i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.                                                                         

Talha Emin Bulut Kimdir? 15.03.2011 doğumlu,14 yaşında.Tenise 4 yaşında başladı ve tenis oynamayı çok seviyor.Tenisteki başarılarından bazıları; 10 yaşında teklerde ve çiftlerde Türkiye Şampiyonu oldu,12 yaşında Milli Takım'da finalist oldu ve Milli Takım'a seçildi,12 yaşında Türkiye Şampiyonası'nda çiftlerde finalist oldu,14 yaşında Milli Takım'a katıldı ve Ülkemi temsil etti.Tenis Avrupa'da toplam 11 kupa var. Teklerde 1 Şampiyonluk ve 2 Finali var, çiftlerde ise 6 Şampiyonluk ve 2 Final var.Hedefi dünya şampiyonu olmak.

(Ömer İLGEÇ)
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