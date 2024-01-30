banner971
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 57 – Sigortam Net: 81

Türkiye Basketbol Ligi 21. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, konuk ettiği Sigortam Net’e 81-57 mağlup oldu.

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 57 – Sigortam Net: 81

30 Ocak 2024 Salı 12:21

 
  Salon: Kocaeli Atatürk 
  Hakemler: Ozan Gönen, Münevver Özemre, Hüseyin Çamcı 
  Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Mete Tekçevik, Ja Cori Payne 19, Keith Martin Stone 16, Kevin Kaspar 2, Barboros Bozkurt, Hakan Şanlı 3, Elber Mirza Sucu, Berke Baran Akçam, Mert Ulutaş 8, Eren Beyaz 9, Sertan İbrahim Sarı  
  Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu 
  Sigortam Net: James Florence 11, Engin Kalkan 7, Emir Adıgüzel, Serkan Menteşe 6, Berkay Bayar 11, Abdoulaye Gueye 17, Doğukan Şanlı 9, Cihat Mertali Dalgalı 6, Koray Uzunhasan 8, Yiğit Baran Sarıkaya, Erdem İlter 6 
  Başantrenör: Ceyhun Cabadak 
 
  1.Periyot: 20-15 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine) 
   İlk yarı: 36-36 (Beraberlik) 
  3.Periyot: 44-63 (Sigortam Net lehine) 
 
                                      


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tecrübeli Sporcu Yürekleri Ağızlara Getirdi Tecrübeli Sporcu Yürekleri Ağızlara Getirdi
Yamalı kardeşler kickboksda başarıdan başarıya koşuyor Yamalı kardeşler kickboksda başarıdan başarıya...
Sporcu Fabrikası Kocaeli'de Genç Yetenekler Keşfediliyor Sporcu Fabrikası Kocaeli'de Genç Yetenekler Keşfediliyor
DARICA TENİS KULÜBÜ KUPALARI TOPLADI DARICA TENİS KULÜBÜ KUPALARI TOPLADI
Gölcük'ün Gururu Oldu Gölcük'ün Gururu Oldu
Körfezli Güreşçilerin Hedefi Türkiye Şampiyonası Körfezli Güreşçilerin Hedefi Türkiye Şampiyonası
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Tecrübeli Sporcu Yürekleri Ağızlara Getirdi
Barboros Bozkurt'un bileği çıktı

Haberi Oku