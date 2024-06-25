Tenis merkezinde tamamlanma %80

Sporun her alanına destek veren ve sporun başkenti olma hedefiyle çalışan Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de tesislerin gelişmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan Lastik İş Sosyal tesislerinin yanındaki 17 dönümlük alanda yapımı devam eden dünya standartlarındaki tenis merkezinde çalışmalar sürüyor.

17 DÖNÜMLÜK ALAN

Uluslararası standartlarıyla Kocaeli’nin en kapsamlı tenis merkezlerinden biri olacak Yeni Tenis Merkezi, 17 dönümlük alanda inşa ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projede çalışmalar devam ediyor. İzmit Tenis Merkezinin sosyal tesis binası seramik çalışmaları tamamlandı.

PROJE TAMAMLANMA ORANI %80

Proje kapsamında toprak kort kiremit tozu sulama çalışmaları, balon kort asfalt silindir çalışmaları ve sert kort kiriş demir donatı çalışmaları devam ediyor. Tenis merkezini çevreleyen ring yolda baskı beton dökümü yapılıyor. Yapının mekanik cihazların montaj imalatları sürüyor. Proje tamamlanma oranı %80’e ulaştı.

SOSYAL TESİS

Büyükşehir’in yapımına başladığı merkez, kentin en büyük tenis kompleksi olacak. Proje kapsamında sosyal tesis binası, kapalı kort alanı, toprak kort ve balon kort yer alacak. Sosyal tesis binası taban inşaat alanı bin 287 m². Sosyal tesis içerisinde kafe, mutfak, yemekhane, toplantı odası, 2 adet ofis, fitness alanı, 2 etkinlik odası, 6 misafir odası, bay bayan soyunma odası ve duş bulunuyor.

TENİS KORTLARI

Kapalı kort taban alanı ise 3 bin 105 metrekare olacak ve bünyesinde 4 adet tenis sahası yer alacak. Ayrıca toprak kort alanına 4 bin 194 metrekare ayrıldı. Burada da 6 adet açık saha yer alacak. 2 bin 809 metrekare alanda planlanan balon kortta 4 adet saha bulunacak.