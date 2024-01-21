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TFF 2. Lig: Belediye Derincespor: 0 - Düzcespor: 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 21. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, konuk ettiği Düzcespor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 2. Lig: Belediye Derincespor: 0 - Düzcespor: 0

21 Ocak 2024 Pazar 16:26

 Hakemler: Safa Yılmaz, Emrah Akkaya, Çağrı Yıldırım 
  Belediye Derincespor: Eray Birniçan, Canberk Ömer Özdemir, Furkan Şeker, Volkan Altınsoy, Taha Aydınlı (Erdi Can Şehit dk. 83), Murat Arda Ayhan, Hüseyin Karabey (Kerem Altıntaş dk. 90+2), Eren Bayraktar (Berat Ali Genç (dk. 70), Okan Baydemir, Ömer Faruk Çalışkan (Melik Derin dk. 83), Alperen Pak 
  Düzcespor: Gökhan Siverek, Yasin Palaz, Şahin Şafakoğlu, Kaan Yüksel, Uğur Arslan Kuru, Şaban Özel, Serdarcan Eralp, Oğuzhan Aydoğan (İsmail Zehir dk. 90+3), Furkan Demir (İlke Tankul dk. 83), Zahit Fındık (Hamit Kulya dk. 82), Alişan Durmuş (Mehmet Bektaş dk. 90+3) 
  Kırmızı kart: Kaan Yüksel (dk.58) (Düzcespor) 
  Sarı kartlar: Alperen Pak (Belediye Derincespor), Serdarcan Eralp (Düzcespor) 
                                    


İHA
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