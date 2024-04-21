TFF 2. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Somaspor: 0

Hakemler: Semih Kurt, İsmail Ertunç, Ömer Yasin Gezer
Belediye Derincespor: Hüseyin Yılmaz, Canberk Ömer Özdemir, Alaattin Hamza Ok (Erdi Can Şehit dk. 89), Fatih Cerlek (Murat Arda Ayhan dk. 81), Alperen Pak, Berat Ali Genç, Furkan Şeker, Hüseyin Karabey, Volkan Altınsoy, Taha Aydınlı (Ege Özkayımoğlu dk. 68), Melik Derin
Somaspor: Muharrem Tunay Meral, Mahmut Şat, Oğuzhan Ayaydın, Arda Çolak (Cemil Devrim dk. 65), Kenan Fakılı (Erkan Şentürk dk. 55), Kamil Fidan (Mücahit Aslan dk. 46), Yasin Yıldız (Mert Kuyucu dk. 76), Yunus Emre Dursun, Yiğit Utku Gök, Hakan Öztürk (Ceyhun Çoban dk. 76), Abdulkadir Öksüz
Goller: Melik Derin (dk. 42) (Belediye Derincespor)
Sarı kart: Abdülkadir Öksüz (Somaspor)
İHA