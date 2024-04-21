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TFF 2. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Somaspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 36. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor konuk ettiği Somaspor’u 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Somaspor: 0

21 Nisan 2024 Pazar 20:28

  Hakemler: Semih Kurt, İsmail Ertunç, Ömer Yasin Gezer 
  Belediye Derincespor: Hüseyin Yılmaz, Canberk Ömer Özdemir, Alaattin Hamza Ok (Erdi Can Şehit dk. 89), Fatih Cerlek (Murat Arda Ayhan dk. 81), Alperen Pak, Berat Ali Genç, Furkan Şeker, Hüseyin Karabey, Volkan Altınsoy, Taha Aydınlı (Ege Özkayımoğlu dk. 68), Melik Derin 
   Somaspor: Muharrem Tunay Meral, Mahmut Şat, Oğuzhan Ayaydın, Arda Çolak (Cemil Devrim dk. 65), Kenan Fakılı (Erkan Şentürk dk. 55), Kamil Fidan (Mücahit Aslan dk. 46), Yasin Yıldız (Mert Kuyucu dk. 76), Yunus Emre Dursun, Yiğit Utku Gök, Hakan Öztürk (Ceyhun Çoban dk. 76), Abdulkadir Öksüz   
  Goller: Melik Derin (dk. 42) (Belediye Derincespor) 
  Sarı kart: Abdülkadir Öksüz (Somaspor) 
                                       


İHA
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