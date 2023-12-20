SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

- TFF 2. Lig: Belediye Derincespor: 2 - Menemen FK: 3

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, Menemen FK’yı konuk etti. Karşılaşmayı 3-2 Menemen FK kazandı

- TFF 2. Lig: Belediye Derincespor: 2 - Menemen FK: 3

20 Aralık 2023 Çarşamba 20:49

 Hakemler: Süleyman Bahadır, Mücahit Değermenci, Ramazan Ufuk Avdaş 
  Belediye Derincespor: Eray Birniçan, Canberk Ömer Özdemir, Alpay Çelebi, Furkan Şeker (Eren Bayraktar dk. 90), Taha Aydınlı (Kerem Altıntaş dk. 90+5), Tuğkan Kamışoğlu, Murat Arda Ayhan, Melik Derin (Ali Gündoğdu dk. 78), Ünal Emre Durmuşhan, Okan Baydemir, Mehmet Akyüz 
  Menemen FK: Bora Göymen, Onur Akdeniz, Feyyaz Belen, Muhammed Emir Terzi, Okan Dernek (Recep Aydın dk. 70), Mertcan Açıkgöz, Sedat Şahintürk (Hıfsullah İsmail Erdoğan dk. 81), Özkan Yıldırım (İbrahim Has dk. 70), Orhan Yıldırım, Mehmet Alp Kurt (Emre Keskin dk. 83), Kemal Rüzgar (Onat Kutay Kurt dk. 81) 
  Goller: Tuğkan Kamışoğlu (dk. 23), Mehmet Akyüz (dk. 65) (Belediye Derincespor), Orhan Yıldırım (dk. 43), Kemal Rüzgar (dk. 62), Mertcan Açıkgöz (dk. 87) (Menemen FK) 
  Sarı kartlar: Alpay Çelebi (Belediye Derincespor) 
                            



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Derince Spor Alanlarıyla Donatılıyor Derince Spor Alanlarıyla Donatılıyor
Trendyol 1.Lig: Kocaelispor: 1 - Bodrum FK: 1 Trendyol 1.Lig: Kocaelispor: 1 - Bodrum FK: 1
Kocaelispor – Bodrum FK Maçının Ardından Kocaelispor – Bodrum FK Maçının Ardından
Güreşçi Berat Mut Türkiye Şampiyonasına Katılacak Güreşçi Berat Mut Türkiye Şampiyonasına Katılacak
Derince'de Bocce Turnuvası Düzenlendi Derince'de Bocce Turnuvası Düzenlendi
Karateci Kız Kardeşler Şampiyon Oldu Karateci Kız Kardeşler Şampiyon Oldu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Derince Spor Alanlarıyla Donatılıyor
Derince'nin 19'uncu spor alanı Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Vadisi'nde kullanıma açıldı.

Haberi Oku