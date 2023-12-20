- TFF 2. Lig: Belediye Derincespor: 2 - Menemen FK: 3

Hakemler: Süleyman Bahadır, Mücahit Değermenci, Ramazan Ufuk Avdaş
Belediye Derincespor: Eray Birniçan, Canberk Ömer Özdemir, Alpay Çelebi, Furkan Şeker (Eren Bayraktar dk. 90), Taha Aydınlı (Kerem Altıntaş dk. 90+5), Tuğkan Kamışoğlu, Murat Arda Ayhan, Melik Derin (Ali Gündoğdu dk. 78), Ünal Emre Durmuşhan, Okan Baydemir, Mehmet Akyüz
Menemen FK: Bora Göymen, Onur Akdeniz, Feyyaz Belen, Muhammed Emir Terzi, Okan Dernek (Recep Aydın dk. 70), Mertcan Açıkgöz, Sedat Şahintürk (Hıfsullah İsmail Erdoğan dk. 81), Özkan Yıldırım (İbrahim Has dk. 70), Orhan Yıldırım, Mehmet Alp Kurt (Emre Keskin dk. 83), Kemal Rüzgar (Onat Kutay Kurt dk. 81)
Goller: Tuğkan Kamışoğlu (dk. 23), Mehmet Akyüz (dk. 65) (Belediye Derincespor), Orhan Yıldırım (dk. 43), Kemal Rüzgar (dk. 62), Mertcan Açıkgöz (dk. 87) (Menemen FK)
Sarı kartlar: Alpay Çelebi (Belediye Derincespor)
İHA