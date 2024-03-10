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TFF 2.Lig: Belediye Derincespor: 3 - Etimesgut Belediyespor: 1

FF 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Belediye Derincespor, konuk ettiği Etimesgut Belediyespor'u 3-1 mağlup etti

TFF 2.Lig: Belediye Derincespor: 3 - Etimesgut Belediyespor: 1

10 Mart 2024 Pazar 17:55

 Hakemler: Hakan Ülker, Oğuz Akyüz, Uğur Başdaş 
  Belediye Derincespor: Eray Birniçan, Canberk Özdemir, Alpay Çelebi, Volkan Altınsoy, Fatih Cerlek, Hüseyin Karabey, Melik Derin (Okan Baydemir dk. 72), Ömer Faruk Çalışkan (Erdi Can Şehit dk. 9), Alperen Pak, Berat Ali Genç (Taha Aydınlı dk. 68), Ege Özkayımoğlu 
  Etimesgut Belediyespor: Ramazan Köse, Nuri Melih Mursal, Muhammed Bayır, Aykut Çeviker, Berk Akgönül, Seçkin Getbay (Efe Geçili dk. 68), Talha Özler, Hüseyincan Kırıkçı (Muhammed Dursun dk. 46), Fatih Aktay, Batuhan Günaldı (Rüstem Yiğit Yıkılmaz dk. 87), Niyazi Batuhan Salman (Lokman Gör dk. 87) 
  Goller: Melik Derin (dk. 30), Alperen Pak (dk. 83), Okan Baydemir (dk. 90+3) (Belediye Derincespor), Fatih Aktay (dk. 77) (Etimesgut Belediyespor) 
  Sarı Kart: Canberk Özdemir, Taha Aydınlı (Belediye Derincespor), Seçkin Getbay, Berk Akgönül (Etimesgut Belediyespor) 
                                   


İHA
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