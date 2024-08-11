SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Trendyol 1. Lig: Kocaelispor: 2 - Gençlerbirliği: 1

Trendyol 1.Lig’in ilk haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig: Kocaelispor: 2 - Gençlerbirliği: 1

11 Ağustos 2024 Pazar 14:59

 
  Maçtan dakikalar 
  14. dakikada Kocaelispor atağında Ahmet Sağat’ın düşürülmesi sonrasında ceza sahası çizgisinin önünde kazanılan serbest vuruşta Ahmet Oğuz kaleyi yokladı ancak top kaleci Erhan’ın ellerinde kaldı.  
  31. dakikada Gençlerbirliği duran top organizasyonuyla golü buldu. Rahman Buğra ile köşe vuruşunu kullanan Gençlerbirliği’nde ön direğe gönderilen Ahmet Sağat’ın kafasından sekti ve altıpasın üzerinde Sami Gökhan’ın önünde kaldı. Karambol içerisinde son vuruşu yapmayı başaran Sami topu filelerle buluşturdu. 0-1 
  49. dakikada Markao topu ceza yayının sağından içeri sürdü ve uzak köşeye şut çekti. Kaleci Erhan’ın etkisiz kaldığı vuruşta top direkten döndü ve penaltı noktasına düştü. Meşin yuvarlağı takip eden Barış Alıcı son vuruşu yaparak beraberlik golünü kaydetti. 1-1 
  57. dakikada Ryan Mendes sol taraftan taşıdığı topu merkezdeki Markao’ya pasladı. Kalede uygun görüş açısını kaybeden Markao, topu Barış Alıcı’ya verdi. Barış’ın yeniden Markao’ya verdiği pasın ardından uygun açıyı yakalayan Markao, Kocaelispor’u öne geçiren golü attı. 2-1 
  73. dakikada Kocaelispor’un duran top organizasyonunda topun başına geçen Pedrinho'nun direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı. 
  90+1’de Gençlerbirliği atağında rakip ceza sahası içinde Metehan, Appindangoye’ye faul yaptı. Pozisyonun devamında ise top ağlara gitti. Yan hakemin bayrağını da kaldırdığı dakikalarda orta hakem golü vermedi. Ardından VAR uyarısıyla yapılan inceleme neticesinde gol iptal edildi. 
başladı. 
 
  Hakemler: Yasin Kol, Selahattin Altay, Ömer Lütfü Aydın 
  Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Aaron Appindangoye, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Josip Vukovic, Pedrinho (Mesut Can Tunalı dk. 86), Ryan İsaac Mendes (Oğulcan Çağlayan dk. 89), Mijo Caktas (Yusuf Cihat Çelik dk. 66), Giorgi Beridze (Barış Alıcı dk. 46), Ahmet Sağat (Markao dk. 46) 
  Yedekler: Harun Tekin, Yunus Emre Gedik, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga, Burak Öksüz 
  Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam 
  Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, Peter Etebo (Samed Onur dk. 72), Mikail Okyar, Amilton Minervino Da Silva (Michal Jan Nalepa dk. 65), Metehan Mimaroğlu (Ensar Kemaloğlu dk.82), Rahman Buğra Çağıran (Mete Kaan Demir dk. 65), Sami Gökhan Altıparmak (Mustapha Yatabare dk. 72) 
  Yedekler: Orkun Özdemir, Abdullah Şahindere, Zan Zuzek, Jakup Jimmy Durmaz, Berat Can Sebat 
  Teknik Direktör: Recep Karatepe 
  Goller: Barış Alıcı (dk.49), Markao (dk.57) (Kocaelispor), Sami Gökhan Altıparmak (dk. 30) (Gençlerbirliği) 
  Sarı kartlar: Josip Vukovic, Ahmet Oğuz, Gökhan Değirmenci (Kocaelispor), Rahman Buğra Çağıran, Yasin Güreler, Samed Onur (Gençlerbirliği) 
  



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Özlü minik sporcularla bir araya geldi Başkan Özlü minik sporcularla bir araya geldi
Kocaelispor – Gençlerbirliği maçının ardından Kocaelispor – Gençlerbirliği maçının ardından
Sakaryaspor, Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı Sakaryaspor, Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı
"Zeray GYO" SPK onayı aldı
Gebzeli kickboksçu Sinem dünya şampiyonasına hazırlanıyor Gebzeli kickboksçu Sinem dünya şampiyonasına hazırlanıyor
Milli motosikletçi Razgatlıoğlu’nun galibiyet şovları yüzlerde tebessüm oluşturuyor Milli motosikletçi Razgatlıoğlu’nun galibiyet...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Özlü minik sporcularla bir araya geldi
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Genc-i Âlâ Yaz Spor Okulları’nda...

Haberi Oku