SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Trendyol 1. Lig: Kocaelispor: 3 - Bandırmaspor: 1

Trendyol 1.Lig 32. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, evinde karşılaştığı Bandırmaspor’u 3-1 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig: Kocaelispor: 3 - Bandırmaspor: 1

28 Nisan 2024 Pazar 21:09

 
  Maçtan dakikalar 
  55. dakikada kaleci Gökhan’ın pası kısa düştü. Araya giren Doğan Can'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Djitte, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 0-1 
  66. dakikada Yusuf Cihat kaleye sırtı dönükken topu önüne aldı ve iki rakibini eksiltti. Yerden seken topa sağ ayağının üzeriyle vuruşunu yapan Yusuf Cihat meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1 
  69. dakikada merkezden topu getiren Amaral, Candeias’a pasını aktardı. Ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Candeias'ın pasında penaltı noktası üzerinden vuruşunu yapan Amaral meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1 
  74. dakikada sağ kanattan Amaral topu getirdi, pasını ceza sahası içi sağ çaprazındaki Candeias’a aktardı. Ceza sahasına koşu yapan Vukovic, Candeias’ın pası sonrası çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1 
  90+2. dakikada Bandırmaspor’da Dominique Joel Badji sarı kart gördü ancak VAR tavsiyesiyle hakem Alpaslan Şen monitöre giderek pozisyonu tekrar izledi. İncelemenin ardından sahaya dönerek sarı kartı iptal eden hakem Alpaslan Şen, Badji’ye kırmızı kart gösterdi. 
 
  Hakemler: Alpaslan Şen, Erkan Akbulut, Samet Özkul 
  Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan (Mehmet Yılmaz dk. 76), Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Tuncer Duhan Aksu, Emir Ortakaya (Josip Vokuvic dk. 58), Daniel Joao Santos Candeias, Yusuf Cihat Çelik (Mesut Can Tunalı dk. 85), Joao Pedro Reis Amaral, Giorgi Beridze (Barış Alıcı dk. 76), Ramil Şeydayev (Davit Skhirtladze dk. 58) 
  Yedekler: Harun Tekin, Cem Ekinci, Giorgi Kharaishvili, Atila Turan, Bedirhan Yıldız 
  Teknik Direktör: Mustafa Gürsel 
  Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Edson Andre Sitoe, Batuhan Yayıkcı, Mücahit Albayrak, Remi Jose Michel Mulumba (Dominique Joel Badji dk. 84), Cebio Soukou (Mustafa Çeçenoğlu dk. 76), Marvin Ladji Gakpa (Moussa Kalılou Djitte dk. 46), Doğan Can Davas (Emirhan Aydoğan dk. 84), Metehan Mimaroğlu (Levent Ayçiçek dk. 46), Marc Jozefzoon 
  Yedekler: Akın Alkan, Emre Batuhan Adıgüzel, Emirhan Ayhan, Mert Çelik, Mehmet Özcan 
  Teknik Direktör: Yusuf Şimşek 
  Goller: Yusuf Cihat Çelik (dk. 66), Joao Pedro Reis Amaral (dk. 69), Josip Vokuvic (dk. 74) (Kocaelispor), Moussa Kalılou Djitte (dk. 55) (Bandırmaspor) 
  Kırmızı kart: Dominique Joel Badji (dk. 90+2) (Bandırmaspor) 
  Sarı kart: Duhan Aksu, Yusuf Cihat Çelik (Kocaelispor), Edson Andre Sitoe, Marc Jozefzoon (Bandırmaspor) 
                                       


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca Gençlerbirliği Amatör Lige Düştü Darıca Gençlerbirliği Amatör Lige Düştü
Kocaelispor – Bandırmaspor Maçının Ardından Kocaelispor – Bandırmaspor Maçının Ardından
Çayırova Belediyesi, Süper Lig İçin Gaziantep Deplasmanında Çayırova Belediyesi, Süper Lig İçin Gaziantep...
Çayırova’nın Yıldız Sporcularından 11 Madalya, 2 Kupa Çayırova’nın Yıldız Sporcularından 11 Madalya,...
Çayırova Belediyesi, Süper Lig İçin Play-Off Oynayacak Çayırova Belediyesi, Süper Lig İçin Play-Off...
Minik Yüzücülerden Büyük Başarı Minik Yüzücülerden Büyük Başarı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Darıca Gençlerbirliği Amatör Lige Düştü
TFF 3. Lig 3. Grup'un son haftasında Akhisaspor'u 2-0 mağlup etmesine rağmen Darıca Gençlerbirliği, küme...

Haberi Oku