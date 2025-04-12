Türkiye Boccia Şampiyonası’nda Kocaeli rüzgarı esti

‘Sporun Başkenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda sporun her branşına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önemli bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Boccia Şampiyonası sona erdi. 26 kulüpten 41 kadın ve 92 erkek bedensel engelli sporcunun katıldığı şampiyona kadın-erkek, çiftler ve takımlar olmak üzere toplam 8 kategoride gerçekleştirildi.

ŞAMPİYONAYA YOĞUN KATILIM

GEBZESEM’de gerçekleştirilen şampiyonanın ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Şube Müdürü Alparslan Arslan, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Ercin, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Dr. Erhayat Özgür Bayazıtlı, Genel Koordinatör Faik Kapsız, Genel Sekreter Eren Öztürk, şube müdürleri ve özel sporcular katılım gösterdi. 6 gün süren şampiyonada Türkiye’nin dört bir yanından gelen özel sporcular gösterdikleri üstün performansla adeta göz doldurdu.

KOCAELİ’Nİ GURURLANDIRDILAR

Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak ve sportif başarılarını desteklemek amacıyla birçok etkinlik düzenleyen Kocaeli Büyükşehir, yürüttüğü çalışmaların meyvesini bu şampiyonada da toplamaya devam etti. Şampiyonaya Kocaeli’ni temsilen katılan özel sporcular, üstün performanslarıyla dikkat çekmeyi başardı. Havva Alyurt, Mahmut Ünal ve Gözde Zengi kendi kategorilerinde Türkiye birincisi olarak altın madalyanın sahibi olurken, Ayşe Gençbay gümüş, Bilal Eser ise bronz madalya almaya hak kazandı. Şampiyonada birinci olan sporcular milli takıma girme hakkını elde etti.

BC 1-2 TAKIMLAR SIRALAMA

Birinciler - Şanlıurfa Engelliler S.K. (Yavuz Öndem, Ümmü Gülsüm Aktar, Abdullah Çoban)

İkinciler - Bahçelievler Belediye S.K. (Efe Tüylü, Arda Cemre Işıkalan, Amine Özkan)

Üçüncüler - Gaziemir Belediye S.K. (Hacer Çiçek, Hasan Çakır, Fatih Akkan)

BC-3 ÇİFTLER SIRALAMA

Birinciler - Kayseri GSİM S.K. (Öner Bozbıyık-Sema Bozbıyık, Rabia Nur Boyraz-İnci El)

İkinciler - Bağcılar Engelliler S.K. (Ersoy Turp-Alpay Aslantaş, Aynur Cüre-Leyla Cüre)

Üçüncüler - Atakum Belediye S.K. (Emre Vural-Nihal Vural, Fulya Vural-Gülşah Karaahmet)

BC-4 ÇİFTLER SIRALAMA

Birinciler - Bağcılar Engelliler S.K. (Yahya Gürbüzer-Atike Gürbüzer)

İkinciler - Bağcılar Engelliler S.K. (Kazım Erbilgin-Fatma Gürbüzer)

Üçüncüler - Gaziantep Büyükşehir Bel. S.K. (Ömer Faruk Karaoğlan-Aysel Mercandağı)

BC-1 KADIN SIRALAMA

Birinci - Sema Buket Demirtaş (Samsun)

İkinci - Ayşe Gençbay (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi)

Üçüncü - İrem Çiçek (Gaziemir Bel. S.K.)

BC-1 ERKEK SIRALAMA

Birinci - Yavuz Öndem (Şanlıurfa Engelliler S.K.)

İkinci - Yücel Coşgun (Tekirdağ Gençlik ve S.K.)

Üçüncü - Fatih Akkan (Gaziemir Bel. S.K.)

BC-2 KADIN SIRALAMA

Birinci - Hacer Çiçek (Gaziemir Bel. S.K.)

İkinci - Ümmü Gülsüm Aktar (Şanlıurfa Engelliler S.K.)

Üçüncü - Sinem Gökten (İzmir Büyükşehir Bel. S.K.)

BC-2 ERKEK SIRALAMA

Birinci - Hasan Çakır (Gaziemir Bel. S.K.)

İkinci - Bilal Yazıcı (Bağcılar Engelliler S.K.)

Üçüncü - Bilal Eser (Kocaeli Büyükşehir Bel. Kağıtspor)

BC-3 KADIN SIRALAMA

Birinci - Havva Alyurt (Kocaeli Büyükşehir Bel. Kağıtspor)

İkinci - Rabia Nur Boyraz (Kayseri GSİM S.K.)

Üçüncü - Aynur Cüre (Bağcılar Engelliler S.K.)

BC-3 ERKEK SIRALAMA

Birinci - Öner Bozbıyık (Kayseri GSİM S.K.)

İkinci - Okan Cihan (Tekirdağ Gençlik ve S.K.)

Üçüncü - Kadir Gülsoy (Tekirdağ Gençlik ve S.K.)

BC-4 KADIN SIRALAMA

Birinci - Atike Gürbüzer (Bağcılar Engelliler S.K.)

İkinci - Yarensu Kekeç (Bahçelievler Bel. S.K.)

Üçüncü - Fatma Gürbüzer (Bağcılar Engelliler S.K.)

BC-4 ERKEK SIRALAMA

Birinci - Mahmut Ünal (Kocaeli Büyükşehir Bel. Kağıtspor)

İkinci - Salih Yurtalan (Ankara)

Üçüncü - Burak Avcı (Gaziantep Büyükşehir Bel. S.K.)

BC-5 KADIN SIRALAMA

Birinci - Gözde Zengi (Derince G.S.)

İkinci - Yeter Olcay (Gaziantep Büyükşehir Bel. S.K.)

Üçüncü - Sümeyye Postal (Bağcılar Engelliler S.K.)

BC-5 ERKEK SIRALAMA

Birinci - Kenan Tüblek (Bağcılar Engelliler S.K.)

İkinci - Nuri Şirin (Samsun)

Üçüncü - Hakan Arık (Kayseri GSİM S.K.)



(Ömer İLGEÇ)