Türkiye Boccia Şampiyonası’nda Kocaeli rüzgarı esti

ŞAMPİYONAYA YOĞUN KATILIM
GEBZESEM’de gerçekleştirilen şampiyonanın ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Şube Müdürü Alparslan Arslan, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Ercin, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Dr. Erhayat Özgür Bayazıtlı, Genel Koordinatör Faik Kapsız, Genel Sekreter Eren Öztürk, şube müdürleri ve özel sporcular katılım gösterdi. 6 gün süren şampiyonada Türkiye’nin dört bir yanından gelen özel sporcular gösterdikleri üstün performansla adeta göz doldurdu.
KOCAELİ’Nİ GURURLANDIRDILAR
Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak ve sportif başarılarını desteklemek amacıyla birçok etkinlik düzenleyen Kocaeli Büyükşehir, yürüttüğü çalışmaların meyvesini bu şampiyonada da toplamaya devam etti. Şampiyonaya Kocaeli’ni temsilen katılan özel sporcular, üstün performanslarıyla dikkat çekmeyi başardı. Havva Alyurt, Mahmut Ünal ve Gözde Zengi kendi kategorilerinde Türkiye birincisi olarak altın madalyanın sahibi olurken, Ayşe Gençbay gümüş, Bilal Eser ise bronz madalya almaya hak kazandı. Şampiyonada birinci olan sporcular milli takıma girme hakkını elde etti.
BC 1-2 TAKIMLAR SIRALAMA
Birinciler - Şanlıurfa Engelliler S.K. (Yavuz Öndem, Ümmü Gülsüm Aktar, Abdullah Çoban)
İkinciler - Bahçelievler Belediye S.K. (Efe Tüylü, Arda Cemre Işıkalan, Amine Özkan)
Üçüncüler - Gaziemir Belediye S.K. (Hacer Çiçek, Hasan Çakır, Fatih Akkan)
BC-3 ÇİFTLER SIRALAMA
Birinciler - Kayseri GSİM S.K. (Öner Bozbıyık-Sema Bozbıyık, Rabia Nur Boyraz-İnci El)
İkinciler - Bağcılar Engelliler S.K. (Ersoy Turp-Alpay Aslantaş, Aynur Cüre-Leyla Cüre)
Üçüncüler - Atakum Belediye S.K. (Emre Vural-Nihal Vural, Fulya Vural-Gülşah Karaahmet)
BC-4 ÇİFTLER SIRALAMA
Birinciler - Bağcılar Engelliler S.K. (Yahya Gürbüzer-Atike Gürbüzer)
İkinciler - Bağcılar Engelliler S.K. (Kazım Erbilgin-Fatma Gürbüzer)
Üçüncüler - Gaziantep Büyükşehir Bel. S.K. (Ömer Faruk Karaoğlan-Aysel Mercandağı)
BC-1 KADIN SIRALAMA
Birinci - Sema Buket Demirtaş (Samsun)
İkinci - Ayşe Gençbay (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi)
Üçüncü - İrem Çiçek (Gaziemir Bel. S.K.)
BC-1 ERKEK SIRALAMA
Birinci - Yavuz Öndem (Şanlıurfa Engelliler S.K.)
İkinci - Yücel Coşgun (Tekirdağ Gençlik ve S.K.)
Üçüncü - Fatih Akkan (Gaziemir Bel. S.K.)
BC-2 KADIN SIRALAMA
Birinci - Hacer Çiçek (Gaziemir Bel. S.K.)
İkinci - Ümmü Gülsüm Aktar (Şanlıurfa Engelliler S.K.)
Üçüncü - Sinem Gökten (İzmir Büyükşehir Bel. S.K.)
BC-2 ERKEK SIRALAMA
Birinci - Hasan Çakır (Gaziemir Bel. S.K.)
İkinci - Bilal Yazıcı (Bağcılar Engelliler S.K.)
Üçüncü - Bilal Eser (Kocaeli Büyükşehir Bel. Kağıtspor)
BC-3 KADIN SIRALAMA
Birinci - Havva Alyurt (Kocaeli Büyükşehir Bel. Kağıtspor)
İkinci - Rabia Nur Boyraz (Kayseri GSİM S.K.)
Üçüncü - Aynur Cüre (Bağcılar Engelliler S.K.)
BC-3 ERKEK SIRALAMA
Birinci - Öner Bozbıyık (Kayseri GSİM S.K.)
İkinci - Okan Cihan (Tekirdağ Gençlik ve S.K.)
Üçüncü - Kadir Gülsoy (Tekirdağ Gençlik ve S.K.)
BC-4 KADIN SIRALAMA
Birinci - Atike Gürbüzer (Bağcılar Engelliler S.K.)
İkinci - Yarensu Kekeç (Bahçelievler Bel. S.K.)
Üçüncü - Fatma Gürbüzer (Bağcılar Engelliler S.K.)
BC-4 ERKEK SIRALAMA
Birinci - Mahmut Ünal (Kocaeli Büyükşehir Bel. Kağıtspor)
İkinci - Salih Yurtalan (Ankara)
Üçüncü - Burak Avcı (Gaziantep Büyükşehir Bel. S.K.)
BC-5 KADIN SIRALAMA
Birinci - Gözde Zengi (Derince G.S.)
İkinci - Yeter Olcay (Gaziantep Büyükşehir Bel. S.K.)
Üçüncü - Sümeyye Postal (Bağcılar Engelliler S.K.)
BC-5 ERKEK SIRALAMA
Birinci - Kenan Tüblek (Bağcılar Engelliler S.K.)
İkinci - Nuri Şirin (Samsun)
Üçüncü - Hakan Arık (Kayseri GSİM S.K.)
(Ömer İLGEÇ)