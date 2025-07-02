Türkiye Futnet Milli Takımı, Avrupa şampiyonasına gidiyor

Avrupa Futnet Şampiyonası, 3-6 Temmuz tarihlerinde Romanya’nın Bistrita şehrinde düzenlenecek. Türkiye, şampiyonada Fransa, Romanya, Çekya, Macaristan, Slovakya, Polonya, İtalya, İspanya, İsviçre, Ukrayna ve İrlanda ile mücadele edecek. Eş zamanlı olarak U21 Dünya Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacak olan Bistrita kentinde, Avrupa ülkelerine Güney Kore, Irak ve Hong Kong milli takımları da eklenecek.

Türk milli takımı hazırlıklarını tamamladı

Türkiye Futnet Milli Takımı, şampiyonaya Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda hazırlandı. Çalışmalarını tamamlayan milliler, yarın Romanya’ya hareket edecek. Zeki Kutlu’nun kafile başkanlığını yapacağı Türk milli takımında; Eyüp Yılmaz, Yusuf Taha Öztürk, Enes Sayid Yazıcı, Kürşat Bolat, Ali Kemal Yılmaz, Serkan Sert, Atakan Tuncay ve Taha Tutku Tuncay yer alıyor.

Milliler, 6 Temmuz akşamı yurda geri dönecek.

İHA