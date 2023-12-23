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TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 3 - Ziraat Bankkart: 0

TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda 11. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor evinde karşılaştığı Ziraat Bankkart’ı 25-18, 25-22 ve 29-27’lik setlerle 3-0 mağlup etti

TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 3 - Ziraat Bankkart: 0

23 Aralık 2023 Cumartesi 17:41

 Salon: Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu 
  Hakemler: Adem Türkmen, Berat Demir 
  Kocaeli BŞB Kağıtspor: Alper Omurca, Metehan Baş, Mehmet Komuc, Doğukan Yorulmaz Ata, Halil Dolaşık, Alper Mir Durgun,  
  Yiğit Şahinkoç, Muhammed Furkan Açıkgöz (L), Kerem Yiğit, Ege Başkurt (L)  
  Başantrenör: Eray Sarıoğlu 
  Ziraat Bankkart: Ataberk Canbaz, Yusuf Ali Angun, Arda Kale, Yiğit Kayra Tanrıseven, İsmail Ayrancı, Burak Topçu, Ünal Ergün,  
  Sarp Titiz (L), Rıdvan Rıdvan, Eray Furkan Kaya, Yunus Emre Erşahin (L), Hüseyin Yılmaz,  
  Başantrenör: Mehmet Görkem İşgüzar 
  Setler: 25-18, 25-22, 29-27 
  Süre: 78 dakika (21,26,31) 
                                      


İHA
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