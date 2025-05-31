US-SEN, TFF KARARINI ULUSLARARASI YARGIYA TAŞIYOR

“BU KARAR SAHA GERÇEKLERİYLE ÇELİŞİYOR”

Ayaz, Türkiye genelinde 139 profesyonel spor kulübü bulunduğunu hatırlatarak, “Tüm bu kulüplerde çalışan sporcular profesyoneldir. Siz bir yandan amatör statüdeki oyuncuyu profesyonel lige çıkaramazsınız diyorsunuz, öte yandan alınan kararlarla sahadaki sistemi çökertiyorsunuz. Bu tutarsızlık kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“BİRKAÇ KİŞİNİN MENFAATİ İÇİN BİNLERCE SPORCU GÖZDEN ÇIKARILAMAZ”

TFF’yi günü kurtarmaya yönelik hareket etmekle eleştiren Ayaz, “Neden mağdurdan yana değil de, günü kurtaranlardan yana karar alınıyor? Bu soruyu kamuoyuna bırakıyorum. Biz US-SEN olarak, bu adaletsizliği dile getirmeye, en sert şekilde gündeme taşımaya devam edeceğiz” dedi.

ULUSLARARASI HUKUKA GİDİYOR: “FIFA VE CAS’A BAŞVURACAĞIZ”

TFF kararının önce Türkiye’de idari yargıya, ardından da FIFA ve Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) taşınacağını açıklayan Ayaz, sürecin uluslararası hukuk boyutunu şöyle özetledi:

“Bu karar FIFA’nın 4. maddesine, ayrımcılık yasağına aykırıdır. Ayrıca Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve BM İnsan Hakları ilkeleri çerçevesinde yaş temelli dışlama, çalışma hakkının ihlalidir. Bu, sadece Türkiye’nin değil, küresel spor kamuoyunun meselesidir.”

AYAZ’DAN DEVLETE ÇAĞRI: “BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM”

Süreci yalnız yürütemeyeceğini vurgulayan Bekir Ayaz, devlet yetkililerine, kulüplere, sporculara ve medya kuruluşlarına açık çağrıda bulundu:

“Bu sadece bir federasyon kararı değil, bir insan hakkı meselesidir. Renklerin, kulüplerin, partilerin ötesinde birleşmemiz gereken yer burasıdır. Sporun ruhu, adaletin ve emeğin yanında durmayı gerektirir.”

“BİR PROGRAMDA DEĞİL, HER PLATFORMDA ANLATACAĞIZ”

Program sonunda Medyaspor’a teşekkür eden Bekir Ayaz, “Bu mücadele sabah programlarına sığmaz. Bizi ne zaman bulursanız, her yerde anlatırız. Bu sesi susturamayacaklar. Tüm mağdur sporcular adına bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz” diyerek açıklamasını tamamladı.



(Ömer İLGEÇ)