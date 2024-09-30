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Vali Aktaş, İshakçılar Yağlı Pehlivan Güreşlerini İzledi

Derince Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Taşköprü Hasat Sonu Festivali etkinlikleri kapsamında bugün yapılan İshakçılar Yağlı Pehlivan Güreşlerini izleyen Vali İlhami Aktaş, bu tür etkinliklerin, kültürlerin yaşatılmasında ve gelecek kuşaklara aktarılmasında büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Vali Aktaş, İshakçılar Yağlı Pehlivan Güreşlerini İzledi

30 Eylül 2024 Pazartesi 10:01

 Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 500 pehlivanın mücadele ettiği müsabakalara Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Kocaeli Milletvekilleri; Muhip Kanko ve Nail Çiler,  Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


21. Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve İshakçılar Yağlı Pehlivan Güreşlerinin düzenlenmesinde emeği geçen başta Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe olmak üzere ekibine ve tüm emeği geçen katkısı olanlara teşekkür eden Vali İlhami Aktaş, tüm güreşçilere başarılar diledi.

 

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