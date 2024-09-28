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Vali İlhami Aktaş Kocaelispor‘u Antrenmanda Ziyaret Etti

Vali İlhami Aktaş Kocaelispor‘u Antrenmanda Ziyaret Etti

Vali İlhami Aktaş Kocaelispor‘u Antrenmanda Ziyaret Etti

28 Eylül 2024 Cumartesi 15:50

 Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve teknik heyet tarafından karşılanan Vali İlhami Aktaş, sahada antrenman yapan futbolcularımızın yanlarına giderek bir süre sohbet etti ve başarılı olacaklarına yürekten inandığını belirterek, tatlı ikram etti. 

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Durul, karşılaşma öncesi nazik ziyaretleri ile kendilerini onurlandırarak moral veren Vali Aktaş’a teşekkürlerini iletti.

Bir süre antrenmanı izleyen Vali Aktaş, futbolcularla hatıra fotoğrafı çekilmesiyle ziyaretlerini sonlandırdı.

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