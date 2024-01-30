Yamalı kardeşler kickboksda başarıdan başarıya koşuyor

Ömer Faruk ile Sümeyye Hatun’in babası Zekİ Yamalı kendisinin muay tahi hakemi olduğunu dile getiriken “ile Ömer Faruk Yamalı ile Sümeyye Hatun Yamalı’nın babasıyım. Muay Thai ulusal hakemiyim. Spor geçmişim olduğundan dolayı çocuklarımı da spora teşvik amaçlı bu spora yazırdım. En son oğlum 2022 Avrupa Şampiyonu oldu muai thai da.” Diye konuştu. Ömer Faruk Yamalı “Spora 2019’da başladım. Başladığım gibi dünya şampiyonasına gittim ikinci oldum. Dünya şampiyonasından sonra Avrupa şampiyonluğu oldu. Şampiyon oldum orda. Birinci oldum. Sonra Türkiye şampiyonaları oldu. Hepsini kazandım. Hedefim öğretmen olmak. Antrenör olmak” diye konuştu. Türkiye şampiyonuluğu ile Avrupa ikincili olduğunu ifade den Sümeyye Hatun Yamalı bu alanda mücadelesinin devam edeceğini ifade etti. Erbey Spor Kulübü yöneticisi Ali Ercan sporcuların başarılarının gün geçtikçe yukarıya çıkacağına inandığını dile getirdi. (Ümit Ülker)