Yamalı kardeşler kickboksda başarıdan başarıya koşuyor

Erbey Spor Kulübü’nün Kİck boks Milli Takımı’nda forma giyen 15 yaşındaki Sümeyye Hatun Yamalı ile 16 yaşındaki 67 kg daki Ömer Faruk Yamalı kazandıkları genç yaşta kazandıkları başarıyla gelecek vaad ediyor. Ömer Faruk Yamalı ilk olarak 2019’da başladıkları kick boks sporunda muay thi kategorisinde önce Türkiye şampiyonu daha sonra dünya 2. Si oldu. Kardeşi Sümeyye hatun Yamalı ise 54 kg da. MUAY Thai de minikler kategorisinde 2019 Avrupa 2021, 2022, 2023 yıllarında Türkiye şampiyonu. Kardeş sporcular kickboksa , muay thai hakemi olan babalarının teşvikiyle başladıklarını dile getirdi.

Ömer Faruk ile Sümeyye Hatun’in babası Zekİ Yamalı kendisinin muay tahi hakemi olduğunu dile getiriken “ile Ömer Faruk Yamalı ile Sümeyye Hatun Yamalı’nın babasıyım. Muay Thai ulusal hakemiyim. Spor geçmişim olduğundan dolayı çocuklarımı da spora teşvik amaçlı bu spora yazırdım. En son oğlum 2022 Avrupa Şampiyonu oldu muai thai da.” Diye konuştu. Ömer Faruk Yamalı “Spora 2019’da başladım. Başladığım gibi dünya şampiyonasına gittim ikinci oldum. Dünya şampiyonasından sonra Avrupa şampiyonluğu oldu. Şampiyon oldum orda. Birinci oldum. Sonra Türkiye şampiyonaları oldu. Hepsini kazandım. Hedefim öğretmen olmak. Antrenör olmak” diye konuştu. Türkiye şampiyonuluğu ile Avrupa ikincili olduğunu ifade den Sümeyye Hatun Yamalı bu alanda mücadelesinin devam edeceğini ifade etti. Erbey Spor Kulübü yöneticisi Ali Ercan sporcuların başarılarının gün geçtikçe yukarıya çıkacağına inandığını dile getirdi. (Ümit Ülker)