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Yamalı kardeşler kickboksda başarıdan başarıya koşuyor

Gebze Erbey Spor Kulübünde oynayan kardeş kickboksçular spora başlar başlamaz önce Türkiye sonra da dünya ve Avrupa şampiyonası olarak derece elde ettiler.

Yamalı kardeşler kickboksda başarıdan başarıya koşuyor

30 Ocak 2024 Salı 12:09

 Erbey Spor Kulübü’nün Kİck boks Milli Takımı’nda forma giyen 15 yaşındaki Sümeyye  Hatun Yamalı ile 16  yaşındaki 67 kg daki  Ömer Faruk Yamalı kazandıkları genç yaşta kazandıkları başarıyla gelecek vaad ediyor.  Ömer Faruk Yamalı ilk olarak 2019’da başladıkları kick boks sporunda muay thi kategorisinde önce Türkiye şampiyonu daha sonra  dünya 2. Si oldu. Kardeşi Sümeyye hatun Yamalı ise 54 kg da. MUAY Thai de minikler kategorisinde 2019  Avrupa 2021, 2022, 2023 yıllarında Türkiye şampiyonu.  Kardeş sporcular kickboksa  , muay thai  hakemi olan babalarının teşvikiyle başladıklarını dile getirdi.

 

Ömer Faruk ile Sümeyye Hatun’in babası Zekİ Yamalı  kendisinin muay tahi hakemi olduğunu dile getiriken  “ile Ömer Faruk Yamalı ile Sümeyye  Hatun Yamalı’nın babasıyım. Muay Thai ulusal hakemiyim. Spor geçmişim olduğundan dolayı  çocuklarımı da spora teşvik amaçlı  bu spora yazırdım.  En son oğlum 2022 Avrupa Şampiyonu oldu muai thai da.” Diye konuştu. Ömer Faruk Yamalı “Spora 2019’da başladım. Başladığım gibi dünya şampiyonasına gittim ikinci oldum.  Dünya şampiyonasından sonra Avrupa şampiyonluğu oldu.  Şampiyon oldum orda.  Birinci oldum.  Sonra Türkiye şampiyonaları oldu. Hepsini kazandım. Hedefim öğretmen olmak. Antrenör olmak” diye konuştu.  Türkiye şampiyonuluğu ile Avrupa ikincili olduğunu ifade den Sümeyye Hatun Yamalı  bu alanda mücadelesinin devam edeceğini ifade etti. Erbey Spor Kulübü yöneticisi Ali Ercan  sporcuların başarılarının gün geçtikçe yukarıya çıkacağına inandığını dile getirdi.  (Ümit Ülker)

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