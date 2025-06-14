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Yaz spor okullarında kayıtlar başlıyor

Çayırova Belediyesi’nin yaz spor okullarında kayıtlar 16 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Çayırovalı minikler, yaz boyunca uzman eğitimcilerle birlikte 6 branş arasından istedikleri bir dalda spor yapabilme imkanına erişecek.

Yaz spor okullarında kayıtlar başlıyor

14 Haziran 2025 Cumartesi 09:37

 Çayırovalı çocuklar ile gençlerin, fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük önem veren ve bu doğrultuda ilçeye spor alanında birçok proje kazandıran Çayırova Belediyesi, yaklaşan yaz tatilinin, Çayırovalı minikler için spor dolu geçmesini sağlayacak. Çayırova Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda kayıt süreci 16 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Çayırovalı minikler, istedikleri branşlarda uzman eğitmenler eşliğinde yaz aylarını spor dolu bir şekilde geçirecek. Basketbol, futbol, karate, jimnastik, voleybol ve kick boks alanında seçtikleri dalda eğitim alabilecek çocuklar, hem sosyalleşme hem de spor yapma imkanına erişecek.

 

KURSLAR 1 TEMMUZ’DA BAŞLAYACAK

Çayırova Belediyesi tarafından yapılan duyuruda 16 Haziran Pazartesi günü başlayacak kayıtlar için istenen evraklar 1 adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi olarak belirtildi. Kayıt yeri ise Çayırova Kapalı Yüzme Havuzu olarak duyuruldu. Öte yandan basketbol branşına 2012-2016 yılları arası, futbol branşına 2012-2017 yılları arası, karate branşına 2013-2017 yılları arası, jimnastik 2018-2019 yılları arası, voleybol 2012-2017 yılları arası ve kick boks 2009-2017 yılları arası doğan Çayırovalı çocuklar kayıt yaptırabilecek. Kurs başlangıç tarihi ise 1 Temmuz 2025 Salı olarak belirtildi.

(Erkan ERENLER)

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