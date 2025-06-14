Yaz spor okullarında kayıtlar başlıyor

KURSLAR 1 TEMMUZ’DA BAŞLAYACAK
Çayırova Belediyesi tarafından yapılan duyuruda 16 Haziran Pazartesi günü başlayacak kayıtlar için istenen evraklar 1 adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi olarak belirtildi. Kayıt yeri ise Çayırova Kapalı Yüzme Havuzu olarak duyuruldu. Öte yandan basketbol branşına 2012-2016 yılları arası, futbol branşına 2012-2017 yılları arası, karate branşına 2013-2017 yılları arası, jimnastik 2018-2019 yılları arası, voleybol 2012-2017 yılları arası ve kick boks 2009-2017 yılları arası doğan Çayırovalı çocuklar kayıt yaptırabilecek. Kurs başlangıç tarihi ise 1 Temmuz 2025 Salı olarak belirtildi.
(Erkan ERENLER)