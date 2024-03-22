Yenikent'e yeni saha

Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi Araptepe mevkiinde projelendirilen, bünyesinde futbol ve basketbol sahalarının yer aldığı tesisin açılışını yaptı. Açılış programına Belediye Başkanı Zeki Aygün de katıldı. Çocuklarla bir araya gelen ve futbol topu hediye eden Aygün, "Her şey çocuklarımızın mutluluğu için" dedi.

Derince Belediyesi'nin ilçenin 25 farklı bölgesine yeni spor alanları kazandırdığı öğrenildi.

İHA