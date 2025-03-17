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Kocaeli'de kumar baskını

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 TL para cezası uygulandı.

Kocaeli'de kumar baskını

17 Mart 2025 Pazartesi 10:40

 İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, "kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Kandıra'daki bir kahvehaneye denetim yapıldı. Denetimde, kumar oynattığı tespit edilen M.T.'ye işlem yapıldı. Ayrıca, kumar oynayan 4 şahıs hakkında toplamda 36 bin 988 TL para cezası uygulanırken, 2 bin 750 TL paraya da el konuldu. 

İHA
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