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EKONOMİ:
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Kırsal Kalkınmaya Tavuk Desteği

Kocaeli'de "Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi" projesi çerçevesinde üreticilere yüzde 50 hibe ile yerli ırk tavuk, yem ve kümes desteği veriliyor.

Kırsal Kalkınmaya Tavuk Desteği

29 Mart 2024 Cuma 13:22


 Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, yumurta tavukçuluğunun geliştirilmesi ve kırsalda üreticilerin gelir düzeyinin artırılması amacıyla geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi çerçevesinde, bu yıl da çiftçilere yüzde 50 hibeli tavuk, yem ve kümes ekipmanı desteği verilecek. Türkiye'nin ilk yerli ve ödüllü yumurtacı tavuk ırkı olan Atak-S yarka tavuk desteği için üreticilerden talepler alınmaya başlandı. 
 Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen ve Türkiye Tarım Şehirleri Birliği tarafından ödüle layık görülen proje kapsamında, üreticilere yüzde 50 hibeli 16-18 haftalık Atak-S cinsi yerli tavuk, yemlik, folluk, suluk ve tavuk yemi desteği sağlanacak. 
 Doğal ortamlarda beslenen, hastalıklara dirençli ve yılda en az 280 gün yumurtlama özelliğine sahip yerli ve milli Atak-S yarka tavuklar, gelecek kuşaklar için sağlıklı bir dünyada yaşama ve sağlıklı beslenme hakkının savunulmasına da katkı sağlayacak. Kırsal kalkınmaya ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılmasına büyük katkı sağlayacak proje ile ayrıca kırsaldan kente gidişin engellenmesi ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi de amaçlanıyor. 
 Desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın biogüvenlik kurallarına uygun Kanatlı Hayvan İşletme Tescil Belgesi ile başvurularını 26 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne şahsen yapmaları gerekiyor. 
                                       


İHA
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