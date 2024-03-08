banner989
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükgöz'den Kadın Personellere: "Sizlerin Hassasiyetiyle Projelerimiz Değerleniyor"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyede görevli kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederek, hediye takdiminde bulundu. Büyükgöz, "Projelerimiz sizlerin zarafeti, inceliği, alın teri, emeği, disiplini ve hassasiyetiyle bir kat daha değerleniyor"

Büyükgöz'den Kadın Personellere:

08 Mart 2024 Cuma 14:04


 Barış Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıda kadın mesai arkadaşlarını ağırlayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Hizmet etmekten her zaman onur duyduğumuz kıymetli Gebzeli hemşerilerimize, projelerin ve hizmetlerin en güzeli sunma yarışında en büyük destekçimiz olan siz değerli hanım kardeşlerime bu toplantı vesilesiyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlerin zarafeti, inceliği, alın teri, emeği, disiplini ve hassasiyetiyle bir kat daha değerlenen projelerimiz ve çalışmalarınızdan ötürü şükranlarımı sunuyorum. Tarih boyunca kadınları baş tacı eden bir medeniyetin mensubu olarak, siz değerli mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" dedi. 
  Büyükgöz, konuşmasının ardından kadın personellere çiçek ve hediye takdiminde bulundu. 
                                       


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaman, Vatandaşın Talebini Dinliyor Kocaman, Vatandaşın Talebini Dinliyor
Şirin, Şirin, "Kadınlarımızın Emeği Ve Mücadelesi...
Nalan'ın başarı öyküsü ödül getirdi Nalan'ın başarı öyküsü ödül getirdi
Başkan Büyükakın Sürekli Sahada Başkan Büyükakın Sürekli Sahada
Çiftçi, “İlçemizin Etrafına Yeni Yol Ağı Öreceğiz” Çiftçi, “İlçemizin Etrafına Yeni Yol Ağı...
Büyükgöz, Vatandaşları İşe Uğurladı Büyükgöz, Vatandaşları İşe Uğurladı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Kocaman, Vatandaşın Talebini Dinliyor
Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, kapı kapı gezerek vatandaşın sesine kulak veriyor. Yeni dönem...

Haberi Oku