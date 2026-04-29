Cenaze hizmetleri emin ellerde

Kocaeli’de sosyal belediyecilik örneği sergileniyor.

29 Nisan 2026 Çarşamba 10:49

Büyükşehir Belediyesi’nin cenaze hizmetleri, sosyal belediyecilik örneği olarak öne çıkıyor. 7 gün 24 saat görevlerinin başında olan ekipler, vatandaşların en zor günlerinde yanlarında oluyor.


VATANDAŞIN ZOR ANLARI KOLAYLAŞTIRILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, vatandaşların en zor ve en hassas anlarında kesintisiz hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Alanında deneyimli personel tarafından sunulan cenaze nakil, gasilhane, defin işlemleri ve mezarlık bakım hizmetleri; hızlı, düzenli ve koordineli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Vatandaşların bu zorlu süreçte yalnız kalmaması için tüm aşamalar planlı bir şekilde ilerletilirken, gerekli bilgilendirmeler de eksiksiz olarak sağlanıyor.

KESİNTİSİZ CENAZE HİZMETLERİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan cenaze nakil, gasilhane, defin ve mezarlık hizmetlerinin tamamı vatandaşlara ücretsiz olarak sağlanıyor. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, hiçbir vatandaşın bu zorlu süreçte maddi yük altında kalmaması hedefleniyor. İl genelindeki mezarlıklarda defin işlemleri düzenli ve planlı şekilde sürdürülürken, şehir içi ve şehir dışı cenaze nakil hizmetleri de kesintisiz olarak devam ediyor. Resmi işlemler konusunda vatandaşlara rehberlik edilerek sürecin sağlıklı ve hızlı ilerlemesi sağlanıyor.

MEZARLIKLARDA DÜZENLİ BAKIM VE TEMİZLİK

Mezarlık alanlarında bakım, onarım, budama ve temizlik çalışmaları periyodik olarak gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarla mezarlıklar daha düzenli ve ziyaretler için daha uygun hale getirilirken, ekipler sahada aktif görev alıyor. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, yürüttüğü hizmetleri yalnızca bir görev olarak değil, aynı zamanda önemli bir manevi sorumluluk olarak değerlendiriyor. Emanet bilinciyle hareket eden ekipler; saygı, titizlik ve kurumsal disiplin anlayışıyla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.
banner982
banner376

banner375

banner377

banner981

