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Eğlence çocukların ayağına götürüldü

Kocaeli'de başlatılan "Minik Adımlar ile Büyük Heyecanlar" projesi kapsamında öğrencileri okullarında ziyaret edilerek, birbirinden farklı etkinlikler düzenlendi. Eğlenceli ve öğretici etkinliklerin yer aldığı çocuk şenliğinde minikler, coşku dolu anlar yaşadı.

Eğlence çocukların ayağına götürüldü

30 Ekim 2024 Çarşamba 15:06

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personelleri, Safalı Ortaokulu ve İlkokulu ile Sevindikli İlkokulu'nda çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinliklerde çocuklar için çini atölyesi, keçeden çerçeve atölyesi, kitap ayracı atölyesi, akıl-zeka oyunları atölyesi ve drama atölyeleri kurularak etkinlikler yapıldı. Eğlenceli ve öğretici etkinliklerin yer aldığı çocuk şenliğinde minikler, coşku dolu anlar yaşarken, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı antrenörleri eşliğinde minikler, "Bedenden Oyuna" ve eğlenceli atletizm etkinlikleri ile keyifli ve unutamayacakları bir gün yaşadı. 
 Yürütülen proje kapsamında kentteki kırsal mahallelerdeki çocuklara ve annelerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Proje, çocukların dil, bilişsel, sosyal-duygusal ve motor becerileri gelişimine katkı sunmayı ve eğlenecekleri bir alan oluşturmayı, ayrıca ebeveynlere yönelik olarak psikolog ve diyetisyen desteği başta olmak üzere el sanatları ve hobi atölyelerinde sosyalleşebilecekleri bir ortam hazırlamayı hedefliyor. 


İHA
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